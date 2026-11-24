Dagli hotel di lusso ai voli, la storia non cambia. Finché a viaggiare sono le famiglie più abbienti, il caro-prezzi diventa un problema relativo e la crisi del settore sembra restare lontana. I conti del terzo trimestre 2026 lo dicono chiaramente: mentre le low-cost annaspano tra la pressione sui margini e i costi del jet fuel che iniziano a pesare (in Europa stabile sopra i 200 dollari al barile, con una crescita di quasi il 125% rispetto allo scorso anno), i colossi tradizionali volano guidati dalle cabine di alta gamma, dove la voglia di spendere per flessibilità e comfort non svanisce affatto.

Volare di più non significa infatti guadagnare di più. Ryanair ha segnato nel primo semestre fiscale un utile in calo del 15% (2,15 miliardi) pur imbarcando il 6% di passeggeri in più, zavorrata da tariffe medie scese a 55,70 euro e dalle incertezze geopolitiche. EasyJet ha accusato il colpo con un utile ante imposte crollato a 85 milioni di sterline (contro i 286 precedenti), mentre Wizz Air spinge sulla capacità a scapito del load factor.

Tutt’altra musica sulle rotte tradizionali e intercontinentali, dove a fare la parte del leone è il prodotto premium. Air France-KLM ha registrato un balzo dello yield (il ricavo medio per passeggero) dell’11,5% per La Première e Business, più del doppio rispetto a un timido +5% della sezione Economy. Oltreoceano il fenomeno si fa persino più marcato: American Airlines vede esplodere i ricavi premium del 22,9%, Delta segna un +18% (superiore al 12% della Main Cabin) e United si attesta su un solido +17%.

Ma è salendo all’apice della piramide che la polarizzazione mostra il suo volto più estremo. Con le tensioni in Medioriente e le frequenti interruzioni dei voli commerciali dagli snodi strategici come Riad, la domanda di jet privati è schizzata alle stelle. Per i milionari che non intendono restare bloccati, il volo charter è diventato l’unica scappatoia immediata, scatenando un’impennata dei costi oltre il 50%. Un esempio? La rotta da Al-Qassim - una delle tredici province dell’Arabia Saudita - a Ginevra su un Bombardier Global 6000 è passata da 60mila a ben 94mila euro. Perché alla fine la regola del mercato è sempre la stessa: se la porta d’imbarco classica chiude, chi ne ha le possibilità non fa una piega e si compra l’intero aereo.