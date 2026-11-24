Mentre le tariffe aeree continuano a salire - si stima un ulteriore aumento fino al 20% nel nuovo anno in Europa - e l’inflazione non sembra pronta a rallentare, i grandi gruppi alberghieri stanno vivendo una stagione d’oro. In Europa, dove l’Italia rappresenta un fiore all’occhiello, la guerra in Medioriente non solo non ha frenato il turismo, ma lo ha aiutato a crescere. Da una parte le famiglie più abbienti, quelle che preferivano passare le vacanze negli Emirati, ora scelgono di godersi uno spritz con vista San Marco o Pantheon. D’altra parte, anche chi si trova di fronte a disponibilità economiche più limitate ha aumentato la spesa e, invece di prendere un volo per la parte opposta del mondo, ha deciso di godersi un’assolata European summer.

È il paradosso di un’economia dei consumi a due velocità: mentre i bilanci familiari soffrono il peso dei rincari quotidiani, la spesa per i viaggi mostra una tenuta d’acciaio. Perché il viaggio si è trasformato in una spesa irrinunciabile, posizionato in cima alla scala delle priorità. A livello globale, i dirigenti delle grandi catene parlano di una domanda «incredibilmente resiliente». I primi dieci colossi dell’hotellerie quotati hanno guadagnato quasi 50 miliardi di dollari in valore di mercato da inizio anno, guidati da exploit come quello di Marriott (+47,3% in Borsa su anno e revisione al rialzo dei ricavi per camera tra il 4,5% e il 5%) e Hilton (+38,2%). Un trend confermato anche dal record di Booking Holdings, che nell’ultimo trimestre ha registrato 54,5 miliardi di dollari di prenotazioni lorde (+10%).

In questo scacchiere globale di riposizionamento dei flussi, l’Italia si ritaglia una posizione di primo piano. L’impatto economico dell’hotellerie di alta gamma nel Belpaese non è più un fenomeno di nicchia, ma il motore finanziario dell’intero comparto. Stando ai dati più recenti, nel 2025 il turismo negli alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso ha generato una spesa turistica diretta stimata in 10,4 miliardi di euro, pari al 17,3% dell’intero giro d’affari alberghiero nazionale (superiore ai 60 miliardi). Ma è nel confronto storico che emerge il divario strutturale: dal 2008 al 2025 le presenze negli hotel a cinque stelle sono aumentate del 111,1%, contro una crescita di appena il 14,5% registrata dal totale degli esercizi alberghieri. Il lusso, in sostanza, viaggia a una velocità oltre sette volte superiore rispetto al turismo tradizionale.

La ragione di questa corsa agli investimenti da parte dei brand internazionali risiede nella profittabilità dei singoli soggiorni. Il pernottamento in una struttura di fascia alta implica una spesa turistica diretta media di 702 euro, contro i 209 euro della media nazionale. Con 14,9 milioni di pernottamenti e oltre 4,9 milioni di arrivi gestiti nell’ultimo anno (+5,7% di presenze sul 2024), l’hotellerie di fascia alta dimostra comunque dei limiti, strettamente legati alla posizione geografica. L’Elite Index di Demoskopika colloca ai vertici Lazio, Trentino-Alto Adige, Campania, Valle d’Aosta e Sardegna ai vertici per attrattività e densità di offerta. In Sardegna, la quota di posti letto a 5 stelle raggiunge l’11,2% del totale regionale, seguita dall’8,8% della Valle d’Aosta e dal 7,5% della Sicilia, mentre in regioni come Emilia-Romagna o Marche - dove il turismodi prossimità solitamente ha la meglio - non tocca l’1%.

Guardando alla mappa italiana, infatti, il cuore della spesa ad alto valore aggiunto si concentra in sole 17 province, capaci di intercettare il 79,2% delle presenze nazionali nei 5 stelle. Roma da sola ne assorbe il 19,7%, seguita da Bolzano con il 13,1%. Insieme a Venezia, Firenze e Milano, le prime cinque piazze monopolizzano il 53,4% dei flussi, mentre ben 25 province italiane non dispongono di alcun albergo a cinque stelle. Insomma, in Italia il turismo non è mai in crisi, ma il lusso ha preferenze chiare che ridefiniscono le mappe della spesa turistica.