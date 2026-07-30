Carta d’identità valida “a vita” per gli over 70: cosa cambia da oggi

Una novità assoluta per snellire la burocrazia e soprattutto pensata per chi ha più di 70 anni: dal 30 luglio 2026, infatti, non sarà più necessario rinnovare la carta d’identità che rimarrà valida a vita.

La novità

È importante sottolineare e ricordare che la nuova misura è valida per chi deve richiedere la nuova carta d’identità per furto, smarrimento o per chi deve rinnovarla perché scaduta. Chi la possiede già dovrà procedere al rinnovo, come da regolamento, ogni 10 anni. Il documento di riconoscimento, dunque, sarà sempre valido e il sistema informatico dei Comuni lo aggiornerà automaticamente inserendo la dicitura “Ilimitata” nella casella di scadenza.

La natura del provvedimento

Nel Dossier di studi del Parlamento si legge che questo provvedimento “è semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini anziani e delle amministrazioni comunali, intendendo ridurre oneri per i soggetti più anziani (che in Italia sono 10.831.525, secondo dato ISTAT riferito alla popolazione residente al 1 gennaio 2025)” e consentire “una razionalizzazione delle risorse amministrative”, così da “ridurre il carico di lavoro degli uffici comunali e correlativamente i tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica”.

Cosa fare con la carta attuale

Come anticipato, chi ha da 70 anni in su e possiede già una carta d’identità valida non dovrà fare nulla. Quando arriverà la data della naturale scadenza, otterrà la nuova Cie (carta d’identità elettronica) per tutta la vita.

Cosa cambia per l’accesso ai servizi

Per poter, invece, utilizzare online i servizi per accedere alla Pubblica Amministrazione, si deve sapere che la scadenza rimane comunque di 10 anni. A quel punto bisognerà richiedere il chip aggiornato (sempre online) ma il documento rimarrà valido per sempre.

Insomma, una piccola grande rivoluzione da oggi per chi dovrà richiedere il documento di identità per chi ha già 70 anni. La regola, ovviamente, non è applicabile a chi non ha raggiunto questa età anche se per un solo giorno.

Come funziona il rinnovo

Ricordiamo anche che ogni cittadino italiano può richiedere l’aggiornamento della propria carta d’identità a partire da 180 giorni (sei mesi) dalla naturale data di scadenza.