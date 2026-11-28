Lunedì 30 novembre segna uno degli appuntamenti più onerosi del calendario fiscale di fine anno. Entro questa data occorre versare la seconda rata, o l’intero importo, se dovuto in un’unica soluzione, degli acconti Irpef per l’anno d’imposta 2026. Un passaggio delicato per la liquidità di famiglie e autonomi, anche perché per questa scadenza non è ammesso il pagamento a rate.

Chi passa alla cassa e con quali scadenze

La platea dei contribuenti coinvolti si divide in base alla presenza o meno della partita Iva e alla modalità di presentazione della dichiarazione:

Partite Iva, forfettari e soggetti Isa: per il mondo del lavoro autonomo e delle piccole imprese il conto è diviso esattamente a metà (50% in estate e 50% entro il 30 novembre). Rientrano in questo schema i titolari di partita Iva soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi gli esclusi per cause normate, chi dichiara redditi in regime di trasparenza (soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, soci di Srl trasparenti), i forfettari e gli “ex minimi”. Chi supera la soglia di ricavi di 5.164.569 euro nel 2025 torna invece alla ripartizione ordinaria del 40%-60%.

per il mondo del lavoro autonomo e delle piccole imprese il conto è diviso esattamente a metà (50% in estate e 50% entro il 30 novembre). Rientrano in questo schema i titolari di partita Iva soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi gli esclusi per cause normate, chi dichiara redditi in regime di trasparenza (soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, soci di Srl trasparenti), i forfettari e gli “ex minimi”. Chi supera la soglia di ricavi di 5.164.569 euro nel 2025 torna invece alla ripartizione ordinaria del 40%-60%. Dipendenti e pensionati: per chi ha presentato il modello 730 e ha un sostituto d’imposta, l’operazione avviene in automatico con trattenuta sullo stipendio o sul cedolino di novembre. Devono invece provvedere autonomamente con il modello F24 i lavoratori privi di sostituto d’imposta (come colf e badanti) e chi ha cambiato azienda nel corso del 2026 senza chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare il conguaglio. Per le persone fisiche senza partita Iva, dopo il primo 40% versato in estate, il saldo di novembre pesa per il restante 60%. Lo stesso criterio si applica a cedolare secca, Ivie e Ivafe, mentre nulla è dovuto per l’addizionale regionale (quella comunale, al 30%, è già stata saldata in estate).

Calcolo, righi e codici tributo

La regola generale fissa l’anticipo complessivo al 100% dell’imposta liquidata l’anno precedente (calcolo storico), da cui sottrarre la prima rata estiva. Per verificare l’importo esatto bisogna controllare il modello Redditi PF 2026 (redditi 2025):

Irpef (rigo RN34 “Differenza”) : sotto i 52 euro non si paga nulla. Tra 52 e 257 euro il versamento avviene in un’unica soluzione entro il 30 novembre (codice tributo 4034). Dai 258 euro in su, la rata di novembre si ottiene sottraendo dal 100% del rigo RN34 la sola quota capitale versata in estate, senza considerare eventuali maggiorazioni dello 0,40% o 0,80% pagate per aver posticipato la scadenza estiva.

: sotto i 52 euro non si paga nulla. Tra 52 e 257 euro il versamento avviene in un’unica soluzione entro il 30 novembre (codice tributo 4034). Dai 258 euro in su, la rata di novembre si ottiene sottraendo dal 100% del rigo RN34 la sola quota capitale versata in estate, senza considerare eventuali maggiorazioni dello 0,40% o 0,80% pagate per aver posticipato la scadenza estiva. Cedolare secca e patrimoniali estere: per gli affitti a tassazione piatta si guarda al rigo RB11 (colonna 4) e si utilizza il codice tributo 1841. Per Ivie e Ivafe il riferimento è la prima colonna dei righi RW6 e RW7.

per gli affitti a tassazione piatta si guarda al rigo RB11 (colonna 4) e si utilizza il codice tributo 1841. Per Ivie e Ivafe il riferimento è la prima colonna dei righi RW6 e RW7. Forfettari ed ex minimi: la base di calcolo è il rigo LM42: entro lunedì va versato il restante 50% con il codice tributo 1791.

Eventuali crediti Irpef del 2025 possono essere usati in compensazione senza limiti per azzerare l’acconto. Se però vengono impiegati per pagare altri tributi o contributi sopra i 5.000 euro annui, serve il visto di conformità in dichiarazione.

L’alternativa del metodo previsionale

Chi prevede di chiudere il 2026 con redditi più bassi rispetto al 2025, oppure con spese detraibili molto più elevate, può abbandonare il calcolo storico e affidarsi al metodo previsionale, riducendo l’importo da versare. Questa opzione risulta particolarmente vantaggiosa anche per chi rientra nello scaglione intermedio dell’Irpef (tra 28.000 e 50.000 euro): il metodo previsionale permette infatti di applicare già sull’acconto la nuova aliquota ridotta al 33% (in luogo del vecchio 35% su cui si basa il calcolo storico). Occorre però prudenza: se al consuntivo l’acconto versato risulterà inferiore al dovuto, scatteranno sanzioni e interessi.

Chi paga la maggiorazione del 10%

Regole specifiche riguardano infine i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb):

Nuovi aderenti 2026-2027 : chi applica il metodo storico deve versare, oltre all’acconto ordinario, una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra il reddito concordato per il 2026 e quello dichiarato per il 2025. Facciamo un esempio concreto: con un reddito dichiarato nel 2025 pari a 32.000 euro e un accordo con il Fisco fissato a 40.000 euro per il 2026, la differenza su cui calcolare il sovrapprezzo è di 8.000 euro: l’extra da aggiungere all’F24 sarà quindi di 800 euro, da indicare con il codice tributo 4068 per le persone fisiche Isa (4069 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Chi invece sceglie di calcolare l’acconto con il metodo previsionale direttamente sul reddito concordato non versa questa maggiorazione separata, ma regola l’intera imposta dovuta.

: chi applica il metodo storico deve versare, oltre all’acconto ordinario, una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra il reddito concordato per il 2026 e quello dichiarato per il 2025. Facciamo un esempio concreto: con un reddito dichiarato nel 2025 pari a 32.000 euro e un accordo con il Fisco fissato a 40.000 euro per il 2026, la differenza su cui calcolare il sovrapprezzo è di 8.000 euro: l’extra da aggiungere all’F24 sarà quindi di 800 euro, da indicare con il codice tributo 4068 per le persone fisiche Isa (4069 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Chi invece sceglie di calcolare l’acconto con il metodo previsionale direttamente sul reddito concordato non versa questa maggiorazione separata, ma regola l’intera imposta dovuta. Chi ha rinnovato il patto e forfettari: nessun sovrapprezzo per chi aveva già aderito nel 2024 o nel 2025, nemmeno in caso di rinnovo per il nuovo biennio. Esenti anche i forfettari, ai quali per il 2026 l’istituto del concordato non è accessibile.

Cosa succede se si salta la scadenza

Chi non riesce a effettuare il versamento entro lunedì 30 novembre può comunque mettersi in regola ricorrendo al ravvedimento operoso. Pagando entro i primi 14 giorni di ritardo (ravvedimento sprint) la sanzione ordinaria viene ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali calcolati giorno per giorno.