Ci mancavano solo i comunisti. Come se a Elly Schlein non bastassero le tensioni tra Pd e Movimento 5 Stelle, l’ultimo guaio per il campo largo arriva dal partito al quale la segretaria dem ha appena dato una mano. Il “prestito” del senatore Andrea Crisanti consente a Rifondazione comunista di raccogliere meno firme per presentare una lista alle prossime politiche. Un pensiero gradito al segretario Maurizio Acerbo. Decisamente meno a 79 componenti del comitato politico nazionale, che in un documento riportato dal Foglio contestano l’ingresso nella coalizione di centrosinistra, considerato “una perdita di autonomia” nonchè uno “sfregio della nostra storia e del suo valore simbolico”.

Al quotidiano Acerbo aveva spiegato fin dove fosse disposto a spingersi. “Abbiamo dato la disponibilità a trovare le forme di un accordo tecnico elettorale”. È proprio su quell’aggettivo, tecnico, che i suoi gli chiedono conto. Ai loro occhi il passaggio di Crisanti chiude la strada a una lista alternativa e mette il partito in debito con il Nazareno prima ancora di sapere se riuscirà a eleggere un parlamentare. Di qui la domanda rivolta al segretario. “Come si può scambiare per tattica una scelta che compromette così pesantemente la nostra autonomia strategica?”.

Sul tornaconto di Schlein, invece, i 79 hanno le idee chiarissime. “La logica del Pd è del tutto comprensibile: aprire a liste di testimonianza che non potranno influire sul piano dei programmi e degli equilibri politici esistenti cancellando al tempo stesso la possibilità che si formino coalizioni politiche alternative a sinistra contro il liberismo di guerra”, scrivono. Il dubbio, semmai, è su cosa ci guadagni Rifondazione. Un passaggio in televisione per Acerbo, concedono i firmatari con una certa perfidia. Dopo nove anni alla guida del partito, gli rinfacciano, a riportarlo davanti alle telecamere è stata la richiesta di aiuto alla segretaria del Pd.

Proprio in tv, peraltro, Acerbo ha spiegato che Rifondazione non parteciperebbe alla stesura del programma. “Ci troveremo quindi a sottoscrivere il programma del Campo largo senza aver posto alcun vincolo per quanto riguarda la nostra partecipazione”, avvertono i dissidenti. E sulla guerra, tema che già divide il centrosinistra, i potenziali alleati si ritrovano serviti in poche parole. Nella coalizione, denunciano i 79, “sono presenti forze politiche che sostengono politiche liberiste e belliciste”.

La lettera si chiude con un appello agli iscritti perché facciano sentire la propria voce anche sul metodo seguito dal segretario. La Schlein voleva risparmiare ai comunisti un po’ di firme. Le prime 79, intanto, sono arrivate in calce a un documento contro l’alleanza.