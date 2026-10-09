Furto auto e risarcimento: cosa comporta davvero la clausola del “valore a nuovo”

Quando un’automobile viene rubata, il rimborso fornito dalla polizza di copertura serve solo a reintegrare quanto effettivamente perso dalla vittima del furto, senza mai trasformarsi in una rendita o in un profitto. È questo il senso profondo del cosiddetto “principio indennitario”, la regola cardine del nostro Diritto Assicurativo pensata per evitare qualsiasi genere di speculazione e prevenire eventuali truffe. A fare chiarezza su questo meccanismo è la recente ordinanza n. 19283/2026 della Corte di Cassazione, che ha analizzato un caso limite ma cruciale per capire cosa spetti davvero agli automobilisti.

Per inquadrare bene il caso preso in esame dagli Ermellini è necessario fare una premessa doverosa. Spesso nei contratti assicurativi si sceglie la clausola del “valore a nuovo”, che nei primi mesi dopo l’immatricolazione del veicolo garantisce il rimborso dell’intero prezzo di listino. In tanti la scambiano per una garanzia di guadagno, ma la legge la interpreta in modo ben diverso:

A cosa serve davvero: garantisce il rimborso necessario a riacquistare sul mercato una vettura del tutto equivalente a quella rubata, considerando il suo valore effettivo al momento del furto;

Cosa non permette di fare: non dà in alcun modo diritto a comprare un veicolo di fascia o di generazione superiore rispetto a quello andato perduto.

Per bloccare a monte una cifra fissa e vincolante a prescindere dal mercato, occorre invece stipulare una specifica “polizza stimata”, prevista dall’articolo 1908 del Codice Civile, dove compagnia e cliente concordano per iscritto e a priori il valore esatto del bene. La clausola del “valore a nuovo” standard, strettamente connessa al principio indennitario, non ha invece questo potere.

La vicenda affrontata dai giudici riguarda un automobilista campano a cui nel 2013 era stata rubata un’Alfa Romeo Spider. La macchina era stata immatricolata per la prima volta nel 2012, e il proprietario aveva attivato la copertura a nuovo, che avrebbe dovuto garantirgli una copertura totale sul valore del mezzo entro i successivi 12 mesi.

C’era però un grosso anomalia: la vettura era rimasta per ben 8 anni ferma in concessionaria: costruita nel 2004, era uscita definitivamente di produzione nel 2006. Quando nel 2012 l’uomo ha targato il mezzo, i listini ufficiali di riferimento (Quattroruote/Infocar) sotto la voce “Spider” indicavano tuttavia un modello completamente nuovo, basato su meccaniche recenti (la serie legata alla 159), con un prezzo decisamente più alto. L’automobilista aveva preteso che UnipolSai gli risarcisse questa cifra maggiorata, facendo leva sulla formulazione del contratto assicurativo che citava il listino dell’anno di immatricolazione.

Sia i giudici di merito di Napoli sia la Suprema Corte hanno rigettato con decisione la richiesta. Pretendere il prezzo di un’auto moderna per un veicolo progettualmente vecchio di nove anni è stato ritenuto illogico, proprio in virtù dell’applicazione del principio indennitario: si trattava evidentemente di due vetture del tutto diverse per struttura e valore.

Il richiedente ha subito una tripla batosta: ha ottenuto solo il risarcimento calcolato sul valore reale di un’auto del 2004, è stato condannato a pagare tutte le spese legali dell’assicurazione e ha dovuto versare una sanzione economica pari al doppio del contributo unificato per aver portato avanti una causa palesemente priva di fondamento.