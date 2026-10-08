Bozzetti: “Ces Unlived Milan ponte tra innovazione italiana e mercati globali”

CES Unveiled Milan, l’evento che il prossimo 21 ottobre porterà per la prima volta in Italia, all’Allianz MiCo l’edizione europea del Consumer Electronics Show di Las Vegas è stato presentato ufficialmente con tutta la sua carica innovativa e la visione sul futuro che avanza: protagoniste saranno startup e aziende tecnologiche della tecnologia più avanzata in settori diversi come l’Intelligenza Artificiale, l’aerospazio, l’Internet delle Cose (IoT), la Digital Health e la mobilità connessa e autonoma.

“Portare per la prima volta CES Unveiled in Italia è una conquista straordinaria per il nostro Paese ed è la dimostrazione della capacità che abbiamo, quando collaboriamo tutti insieme, di fare sistema. È una grande opportunità per le nostre imprese e startup e per tutto il nostro sistema imprenditoriale di mettersi in contatto con uno dei principali ecosistemi internazionali dell’innovazione e mostrare al mondo le competenze che l’Italia esprime nella tecnologia, nella ricerca e nell’industria. Il 21 ottobre, ad Allianz MiCo Milano entrerà nel circuito internazionale del CES, creando un collegamento diretto con Las Vegas e con una rete globale di imprese, investitori e innovatori” commenta Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, che è tra i promotori dell’iniziativa insieme ad Agenzia ICE, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la collaborazione della Consumer Technology Association.

“È un risultato costruito grazie a un grande lavoro di squadra, a partire da Agenzia ICE e dal presidente Matteo Zoppas, che ringrazio, reso ancora più significativo dal sostegno del ministro Adolfo Urso. Il CES arriva in un territorio che esprime un ecosistema dell’innovazione particolarmente forte: Milano ospita circa 2.600 startup innovative, mentre la Lombardia concentra il 27% delle startup italiane, il 37% degli occupati del settore e il 41% del fatturato nazionale dell’innovazione” sottolinea Bozzetti che aggiunge: “Sono numeri importanti, raccontano un ecosistema dove tecnologia, ricerca, università, industria, manifattura avanzata e capacità imprenditoriale sono fortemente interconnesse. Ed è questa capacità di costruire connessioni tra competenze diverse che oggi rende competitivi i territori e rafforza il sistema Paese: innovazione e Made in Italy sono sempre più strettamente legati. Il nostro Paese possiede straordinarie eccellenze, la sfida è metterle sempre più in relazione tra loro perché oggi vincono i sistemi che sanno creare e costruire connessioni, ovvero quello che stiamo facendo con CES”.

“Come Fondazione Fiera Milano abbiamo voluto fare un passo ulteriore: fare in modo che l’arrivo del CES producesse un impatto che andasse oltre la giornata del 21 ottobre e oltre Allianz MiCo - conclude il presidente di Fondazione - Per questo abbiamo coinvolto istituzioni, università, imprese e associazioni in un programma diffuso di iniziative in città. Le fiere sono piattaforme nelle quali l’innovazione incontra il mercato, si costruiscono relazioni e si aprono nuove opportunità internazionali. Un grande evento come CES Unveiled deve lasciare al territorio nuove relazioni per le imprese, occasioni per le startup, connessioni con università e ricerca e una maggiore capacità di attrarre investimenti, competenze e innovazione. È così che un grande evento diventa valore per il territorio e per il Paese”.