Mercato Centrale Milano, un autunno pieno di novità

Pizza e champagne, dolci di una pasticciera di 22 anni, street food coreano e una radio affidata ad Alex Neri. Mercato Centrale Milano prepara la stagione 2026/2027 allargando il programma oltre le botteghe gastronomiche. Il debutto è fissato per giovedì 15 ottobre: dalle 18.30 a mezzanotte una festa aperta alla città distribuirà tra il piano delle botteghe e il primo piano degustazioni, proposte speciali, incontri con gli artigiani, musica e performance dal vivo.

Sul versante della tavola, Romualdo Rizzuti porta «Le Follie di Romualdo», la sua pizzeria milanese. Il pizzaiolo proveniente da Firenze ha raccolto più volte i Tre Spicchi del Gambero Rosso e nel 2017 il premio speciale Maestro dell’Impasto. Qui alla ricerca sugli impasti e alla scelta degli ingredienti affianca una selezione di vini e champagne: la follia evocata dall’insegna consiste soprattutto nell’abbinamento, ormai sempre meno insolito, tra una pizza e una bottiglia importante.

La pasticceria è invece il terreno di Ginevra Manfredi, 22 anni, che con «Da Ginevra» mette insieme lievitati, dolci, cioccolateria e gelateria artigianale, con produzione quotidiana. La geografia degli assaggi si allarga poi con la bottega di Chen Rebecca Maier, dedicata allo street food coreano, e con La Bottega Iberica di Daniel Cohen, dove trovano posto paella cotta alla brace e jamón d’annata. A gestione diretta del Mercato è la proposta di cocktail, con uno spazio riservato anche agli analcolici, per l’aperitivo e il dopo cena.

La novità che occuperà il primo piano durante la settimana è Radio Mercato CentraleX, con la direzione artistica di Alex Neri. Il progetto prevede dj set, podcast, interviste, sessioni dal vivo e rubriche, oltre a contenuti dedicati agli artigiani. Due i titoli già annunciati: Mangiadischi, centrato sulla cultura musicale e sui dj set, e Cantastorie, destinato a conversazioni con ospiti della cultura, della creatività e dello spettacolo. A completare il palinsesto saranno aperitivi musicali, brunch domenicali e collaborazioni con artisti, collettivi e realtà indipendenti del territorio.

L’idea è dare qualche ragione in più per fermarsi, anche quando si è già mangiato. «Mercato Centrale è una piazza, solo un po’ più buona», dice il presidente Umberto Montano. Il programma musicale e culturale si inserisce nella trasformazione delle stazioni in luoghi frequentati anche da chi non ha un treno da prendere, una direzione richiamata da Elena Sorlini, amministratrice delegata di Grandi Stazioni Retail.

C’è poi il capitolo degli eventi aziendali, sviluppato in esclusiva con Antonella Avvinti, fondatrice di Truck Queen Agency. L’accordo apre gli spazi a presentazioni, incontri stampa, attività di gruppo, degustazioni e iniziative dei marchi, mantenendo le botteghe gastronomiche dentro la costruzione dei programmi. Si parte da Milano, ma la collaborazione comprende anche le altre sedi di Mercato Centrale.