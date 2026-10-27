Halloween, il 67% dei buoni sconto per i dolciumi è dedicato al cioccolato

Halloween si avvicina e il cioccolato si conferma protagonista delle promozioni dedicate ai dolciumi. Secondo i dati dell’Osservatorio sul mercato del couponing curato da Savi, il 67% dei buoni sconto pianificati per questa categoria riguarda prodotti a base di cioccolato, contro il 47% del 2025. Un aumento significativo che evidenzia il peso di questi prodotti nelle strategie promozionali delle aziende in vista della festività. La ricorrenza rappresenta anche un’occasione per le famiglie di contenere la spesa, mentre i marchi puntano sulle offerte per intercettare le abitudini di acquisto dei consumatori.

Cioccolato al primo posto tra i dolciumi in promozione

Con una quota del 67%, il cioccolato raccoglie oltre due terzi dei buoni sconto destinati ai prodotti dolciari. Seguono biscotti e snack, entrambi al 13%, mentre le creme spalmabili si attestano al 7%. Il confronto con l’anno precedente mostra una diversa distribuzione dei coupon tra le categorie: nel 2025 i biscotti rappresentavano il 6% e gli snack il 41%, mentre le creme spalmabili si fermavano al 6%. Le promozioni si inseriscono nel contesto degli acquisti legati ad Halloween, quando dolciumi e prodotti golosi diventano particolarmente richiesti anche in vista del tradizionale dolcetto o scherzetto.

Coupon per i dolci, crescita del 5,5%

Nei mesi di settembre e ottobre 2026 sono stati pianificati complessivamente 2.106.050 buoni sconto per i prodotti dolciari, rispetto agli 1.997.500 dello stesso periodo del 2025. L’incremento è del 5,5%. Considerando invece le iniziative promozionali legate ad Halloween in tutte le categorie merceologiche, la crescita raggiunge l’11% su base annua. I coupon associati alla festività costituiscono inoltre il 39% del totale pianificato nell’intero anno, confermando l’importanza di questo appuntamento per le strategie commerciali dei marchi.

Risparmio e canali digitali al centro delle strategie

“I dati relativi ad Halloween vanno letti alla luce di due tendenze complementari: da un lato, il crescente interesse delle famiglie italiane per una festività che negli anni ha acquisito sempre più spazio nelle occasioni di consumo; dall’altro, una maggiore attenzione al risparmio, anche quando si tratta di sostenere le spese legate alla famiglia e, come in questo caso, ai propri figli”, commenta Andrea Zermian, Sales and Marketing Director di Savi. “In questo contesto, i buoni sconto rappresentano uno strumento concreto per rispondere alle esigenze dei consumatori e, allo stesso tempo, consentono alle aziende di intercettare momenti di acquisto particolarmente significativi, valorizzando la relazione con i propri clienti”, aggiunge. Un contributo alla diffusione delle offerte arriva anche dai canali digitali, in particolare dalle Corporate Coupon Galleries, spazi online che permettono ai consumatori di consultare le promozioni dei brand. Questi strumenti rendono i coupon più accessibili e aiutano le aziende a dare maggiore visibilità alle proprie campagne, rispondendo al tempo stesso alla ricerca di risparmio delle famiglie.