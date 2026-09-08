Il Jackpot di SuperEnalotto entra nella storia con 221,5 milioni

In palio per il concorso SuperEnalotto di questa sera, martedì 8 settembre, un Jackpot di 221,5 milioni: è il montepremi più alto del mondo e il secondo nella storia del gioco con il “6” che raggiunge il primato internazionale per la terza volta dall’inizio del 2026, davanti anche alle lotterie Powerball e Mega Millions.

Per chi va a caccia della sestina super milionaria ecco un’altra curiosità: solo tre volte in 28 anni il Jackpot ha superato la soglia dei 200 milioni di euro. Prima di oggi era accaduto nel 2019, quando si raggiunsero i 209,2 milioni di euro, centrati a Lodi il 13 agosto e nel 2023 quando si arrivò al record assoluto di 371,1 milioni di euro, assegnati il 16 febbraio attraverso la Bacheca dei Sistemi. La crescita del “6” prosegue da oltre quindici mesi. L’ultimo, da 35,4 milioni di euro, è stato infatti centrato a Desenzano del Garda (BS) il 22 maggio 2025, con una schedina da 5 euro.

In attesa del “6” ha festeggiato una persona che ha centrato un 5 da 214.992,87 euro nel concorso di sabato 5 settembre che ha assegnato 458.729 vincite. La giocata vincente è stata realizzata a Cesenatico presso il punto di vendita Sisal Mazzini Silvia situato in Corso M. Moretti, 2. La combinazione vincente è stata: 12 – 24 – 28 – 32 – 37 – 78 – J 40 – SS 16

Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/ e per scoprire le storie dei vincitori e le curiosità che Sisal ha raccolto in questi 28 anni di SuperEnalotto si può consultare la nuova area del sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/vincitori