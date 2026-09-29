Velocità costante, pneumatici, finestrino: come risparmiare sul carburante auto

Non si viveva da molto tempo un periodo storico così prolungato con i prezzi dei carburanti molto elevati. La parola d’ordine, soprattutto per gli automobilisti, è quella di provare a risparmiare soprattutto se la vettura si utilizza ogni giorno e anche per percorrere numerosi chilometri. Se si adottano alcuni accorgimenti, ci si renderà conto di un piccolo ma significativo risparmio di carburante nel medio-lungo periodo.

Viaggiare a velocità costante

In città così come in autostrada, dove comunque è più facile mantenere uno stile di guida più “omogeneo”, è fondamentale avere fluidità. Questo significa che è bene evitare continue accelerazioni a frenate brusche: specialmente nel traffico cittadino, questa condizione aumenta la facilità del consumo di carburante.

In autostrada, invece, è bene provare a non raggiungere sempre e necessariamente il limite dei 130 km/h ma provare ad avere una velocità costante intorno ai 110-120 km/h. Gli esperti del settore spiegano che, in quest’ultimo caso, si può risparmiare anche il 15-20% di consumo del carburante.

Cosa accade con gli pneumatici

In molti li trascurano, ma diventa un ulteriore alleato del risparmio di carburante avere gli pneumatici sempre alla corretta pressione. In parole povere, qualora uno o più di uno fossero un po’ più sgonfi, produrrebbero attrito maggiore con l’asfalto producendo consumi fino al 10% in più. Ecco perché, periodicamente, è bene farli controllare.

Finestrino e climatizzatore

Anche se può sembrare banale, specialmente quando si percorre una strada a velocità media o elevata, tenere uno o più finestrini completamente abbassati fa consumare più carburante per il semplice fatto che l’aria aumenta la resistenza aerodinamica dell’autovettura. Al di sopra dei 50 Km/h, consigliano gli esperti del settore, sarebbe auspicabile utilizzare il climatizzatore.

Specialmente d’estate, però, lo stesso climatizzatore può aumentare i consumi: non si chiede certamente di tenerlo spento con temperature tropicali ma è bene non configurare il climatizzatore a temperature molto più basse rispetto alla temperatura esterna.

Cosa succede con il pieno

Molti non sanno che, anche il pieno nell’autovettura, può far consumare il mezzo maggiormente perché è più pesante. Soprattutto nei trasporti urbani, il consiglio è quello di tenere il serbatoio pieno per metà, per tre quarti quando si va in autostrada.