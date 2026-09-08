Legge 104, cambiano le tutele: più garanzie sui mutui e nuovi diritti per chi assiste un familiare

La Legge 104 cambia senza essere riscritta. A cambiare progressivamente è il quadro delle tutele per le persone con disabilità e per chi le assiste, tra nuove pronunce della giurisprudenza, interpretazioni contrattuali e misure pubbliche introdotte nel corso del 2026. Il risultato è un sistema di tutele più articolato, che oggi incrocia sempre più direttamente lavoro, accesso al credito e organizzazione familiare. Dall’esonero dai turni notturni alla garanzia sul mutuo prima casa, fino alla gestione dei permessi nella Pubblica amministrazione, le novità producono effetti concreti anche sul bilancio delle famiglie.

Il lavoro notturno

Uno dei passaggi più rilevanti arriva dalla Cassazione. Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, la Corte ha chiarito che il diritto a non svolgere lavoro notturno per assistere un familiare può trovare applicazione anche quando la disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104 non presenta il requisito della gravità. Resta centrale, però, l’esistenza di un rapporto effettivo di assistenza e la condizione della persona a carico del lavoratore. Il solo riconoscimento dell’invalidità civile non è invece sufficiente.

Cambiano anche i mutui

Sul versante economico, la novità più significativa riguarda la casa. Dal 3 agosto 2026 le persone con disabilità grave rientrano tra le categorie prioritarie del Fondo di garanzia per i mutui prima casa gestito da Consap; la misura comprende, in determinate condizioni, anche chi convive da almeno due anni con un figlio, un fratello o una sorella con disabilità grave. La garanzia parte dal 50% della quota capitale e può salire fino all’80% con Isee entro 40 mila euro, per finanziamenti fino a 250 mila euro. Non è un contributo a fondo perduto, ma uno strumento che può rendere più semplice l’accesso al credito.

Permessi, l’assistenza può essere divisa nella stessa giornata

Anche l’organizzazione dei permessi si fa più flessibile, almeno per una parte del pubblico impiego. Un’interpretazione dell’Aran relativa alle Funzioni centrali consente a due caregiver che assistono la stessa persona di utilizzare i permessi nella medesima giornata, purché le fasce orarie non si sovrappongano. L’assistenza può quindi essere distribuita tra mattina e pomeriggio o organizzata attraverso turni consecutivi. Il monte complessivo non cambia: per questi permessi resta il limite contrattuale di 18 ore mensili, mentre la novità non si estende automaticamente agli altri comparti pubblici o al settore privato.

La riforma degli accertamenti entra nella fase decisiva

Dietro le singole misure procede intanto una trasformazione più profonda. Dal marzo 2026 la sperimentazione del nuovo sistema di accertamento della disabilità affidato all’Inps è stata estesa ad altre 40 province, con l’obiettivo di arrivare alla piena applicazione nazionale dal 1° gennaio 2027. È un passaggio destinato a incidere non soltanto sulle procedure, ma anche sui tempi e sulle modalità con cui cittadini e famiglie accedono alle diverse agevolazioni. La Legge 104 resta dunque il riferimento, ma attorno alla norma del 1992 sta prendendo forma un sistema più ampio, nel quale diritti sociali e sostenibilità economica delle famiglie diventano sempre più intrecciati.