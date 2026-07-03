L'ex tenuta del Re Vittorio Emanuele II è in vendita. Ecco quanto vale e quali meraviglie nasconde

È stata messa in vendita la tenuta di caccia un tempo appartenuta a Casa Savoia. Si tratta della proprietà del Castello di Valcasotto, sito nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Carlo Alberto di Savoia acquistò il tutto nel 1837, desideroso di beneficiare della quiete che si respirava fra quelle mura alle pendici del Bric Mindino. Nato come certosa dedicata a San Brugnone, si trasformò in una delle regge reali, particolarmente amata da Vittorio Emanuele II, che lo usò come tenuta di caccia. Il castello, infatti, non venne mai impiegato per gli eventi di rappresentanza. La famiglia reale vi si recava per trovare dei momenti di pace e tranquillità. Fra questi la Principessa Maria Clotilde, figlia di Vittorio Emanuele II, amava trascorrervi le estati per dedicarsi alla preghiera.

Si racconta che l'architetto Carlo Sada e la sua équipe di pittori resero gli ambienti un tempo utilizzati dai certosini in locali pronti ad accogliere la famiglia reale. I lavori vennero conclusi entro il 1860. Il risultato è una residenza semplice, intima, domestica, da vivere nella semplice quotidianità. Gli arredi di quegli anni sono ancora presenti nelle molte sale della dimora, come la camera da letto del sovrano, o le cucine. Poi, nel 1881, la residenza cambiò proprietario, venendo ceduta a privati da Umberto I. A partire dal 2000, il Castello di Valcasotto è divenuto proprietà della Regione Piemonte. È rimasto chiuso per dodici anni, poi, il 15 agosto 2020 ha ospitato l'evento Concerto di Ferragosto organizzato da Rai. Da allora è stato aperto al pubblico.

Oggi la notizia che la tenuta di caccia, vicina al castello sabaudo, è stata messa in vendita. Si tratta di un superficie complessiva di 1.915 ettari compresi tra Garessio e Pamparato. Un terreno ampio che presenta prati, pascoli e boschi.

Secondo una recente perizia, la tenuta ha un valore superiore ai 4 milioni di euro. La cifra richiesta per la vendita si aggira pertanto intorno ai

7,7 milioni di euro.