Lo smartwatch vuole diventare un alleato della salute: un italiano su due guarda alla pressione, ma solo uno su tre la controlla davvero

Lo smartwatch prova a cambiare pelle. Da accessorio per contare passi, calorie e allenamenti, il wearable si sta trasformando in una piattaforma capace di raccogliere dati sulla salute durante l’intera giornata. La pressione arteriosa è uno dei terreni più delicati di questa evoluzione: secondo l’Italian Heart Behavior Survey, realizzata da AstraRicerche per Huawei, il 49,4% degli italiani la considera un parametro importante, ma soltanto il 33% la controlla realmente. Un divario che apre uno spazio enorme per la tecnologia, ma anche nuove domande sull’affidabilità dei dispositivi e sull’uso dei dati.

Cambia il ruolo dello smartwatch

Il passaggio è culturale prima ancora che tecnologico. L’80,6% degli intervistati considera ormai lo smartwatch un possibile alleato per la salute e non soltanto un gadget sportivo. Tra i parametri che gli italiani vorrebbero avere al polso, pressione arteriosa e frequenza cardiaca occupano le prime posizioni, con un interesse che cresce con l’età e raggiunge il 63% nella fascia tra 60 e 75 anni. È il segnale di un mercato wearable che cerca sempre più spazio tra elettronica di consumo e monitoraggio personale.

Il vero problema è costruire uno storico

Il punto debole resta la continuità. L’88% dei medici coinvolti nell’indagine considera importante osservare l’andamento dei valori nel tempo e l’86,5% ritiene utile ricevere report strutturati, mentre molti pazienti continuano a non registrare le misurazioni domestiche o si affidano ancora a un diario cartaceo. È qui che il wearable può cambiare paradigma: non tanto offrendo una singola lettura, quanto creando uno storico digitale ordinato, consultabile e condivisibile con il professionista sanitario.

Sensori o mini-bracciale?

Non tutte le misurazioni al polso vengono però percepite allo stesso modo. Il 75,7% degli intervistati dichiara maggiore fiducia nei sistemi basati su un bracciale gonfiabile, mentre i sensori ottici senza gonfiaggio raccolgono il 31,9%. È proprio su questa architettura che Huawei ha costruito la serie Watch D: il nuovo Watch D3 integra nel cinturino un piccolo sistema pneumatico per la rilevazione della pressione e punta sul monitoraggio nell’arco delle 24 ore. Huawei stessa precisa tuttavia che i risultati devono essere utilizzati come riferimento e non sostituiscono la diagnosi medica.

Watch D3 arriva in Italia

Il nuovo Huawei Watch D3, presentato in Europa a settembre, arriverà in Italia il 29 settembre con un prezzo indicato di 449 euro. Rispetto alla generazione precedente diventa più sottile e leggero e mantiene come elemento distintivo il sistema gonfiabile per la pressione, affiancato da funzioni di monitoraggio cardiaco e report nell’app. Il terreno su cui si gioca la partita, però, non è solo hardware: quasi metà dei medici e degli utenti intervistati chiede alert sui valori anomali, mentre cresce l’interesse per le misurazioni notturne e automatiche.

Ci si controlla quando ci si sente male

La tecnologia intercetta anche un problema di comportamento. Il 55,1% degli intervistati pensa che la pressione alta produca sempre sintomi riconoscibili e il 28,2% dichiara di misurarla soprattutto quando avverte un malessere. Ma l’ipertensione può restare senza sintomi evidenti: l’Organizzazione mondiale della sanità ricorda che molte persone non avvertono disturbi e che la misurazione resta lo strumento essenziale per individuarla. Il tema, quindi, non è trasformare lo smartwatch in un medico, ma rendere il monitoraggio più continuo e i dati più facilmente utilizzabili nella relazione con il professionista sanitario.