Mps, il Tesoro dà il via alla procedura accelerata: 20% in vendita

Ascolta ora: "Mps, il Tesoro dà il via alla procedura accelerata: 20% in vendita"

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver avviato una procedura accelerata per raccogliere gli ordini per la cessione di 251.937.942 azioni ordinarie della Banca Monte dei Paschi di Siena. Come si apprende da una nota, gli strumenti finanziari corrispondono a circa il 20% del capitale sociale della Banca.

La cessione

La cessione avverrà tramite un consorzio di banche formato da BofA Securities Europe Sa, Jefferies GmbH e Ubs Europe Se in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. La finalità è quella di incentivare il processo di collocamento delle azioni per investitori italiani qualificati e investitori istituzionali esteri.

Il Mef

Il Mef, come previsto dall’operazione, si deve impegnare con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nel non vendere sul mercato altre azioni della Banca per un lasso temporale che ammonta a 90 giorni. Questo non può accadere senza il consenso di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, salvo esenzioni specifiche definite dalla prassi di mercato. La nota del Mef specifica che i termini finali dell'operazione verranno comunicati al termine del collocamento.

La situazione

Attualmente il 64% di Monte dei Paschi di Siena appartine allo Stato italiano. Il governo ha preso un impegno con la Commissione europea per procedere con la vendita. Le azioni offerte, considerando i valori odierni, valgono circa 700 milioni di euro per il bilancio pubblico. Questo denaro contribuirebbe nel raggiungimento dei 20 miliardi di euro di privatizzazioni che il Governo vuole ottenere entro tre anni. L’obiettivo è finalizzato a garantire il calo del debito pubblico.