Mobilità, Assogiocattoli rilancia l’appello per la sicurezza dei bambini in auto. Al via con il mit la campagna nazionale “il posto vuoto”

Ogni viaggio in auto può fare la differenza tra un ritorno a casa e una tragedia. Eppure, ogni anno, in Italia circa 7.000 bambini rimangono feriti in incidenti stradali mentre viaggiano a bordo di un’autovettura. Un dato che richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, a partire dai più piccoli.

Secondo le più recenti rilevazioni, la quota di minori trasportati senza alcun sistema di ritenuta ha raggiunto il 14,3%, un valore quasi triplicato rispetto agli anni precedenti. Numeri che dimostrano come, accanto alle infrastrutture e ai controlli, sia fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra le famiglie sull’importanza di utilizzare sempre dispositivi di sicurezza adeguati. È da questa consapevolezza che nasce “Il posto vuoto”, la campagna nazionale promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e realizzata in collaborazione con Assogiocattoli, presentata ufficialmente il 30 giugno 2026 dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con l’obiettivo di sensibilizzare milioni di famiglie sull’importanza di proteggere correttamente i bambini durante ogni spostamento in auto. L’iniziativa richiama l’attenzione su un principio tanto semplice quanto decisivo, un seggiolino utilizzato correttamente può salvare una vita. Ma la sicurezza non dipende soltanto dal corretto utilizzo. È fondamentale che i sistemi di ritenuta siano omologati, conformi alle normative europee vigenti, sottoposti ai previsti test di sicurezza e acquistati attraverso canali affidabili, così da garantire ai bambini i più elevati standard di protezione.

In questo contesto, Assogiocattoli rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura della sicurezza e della qualità dei prodotti destinati all’infanzia, sensibilizzando le famiglie sull’importanza di scegliere esclusivamente dispositivi certificati, evitando prodotti privi delle necessarie garanzie o non conformi agli standard previsti dalla normativa europea.

Lo spot “Il posto vuoto”, diffuso sulle principali reti televisive e radiofoniche nazionali e locali durante il periodo estivo, vuole trasformare un messaggio di forte impatto emotivo in un impegno concreto: ricordare che i bambini non scelgono come viaggiare. Sono gli adulti a dover garantire loro la massima sicurezza, attraverso comportamenti corretti e l’utilizzo di prodotti sicuri, certificati e conformi alle normative.

Perché proteggere un bambino non significa soltanto allacciare una cintura. Significa scegliere ogni giorno qualità, responsabilità e sicurezza.