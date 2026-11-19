Anche pochi secondi possono salvare la vita. Va in questa direzione la nuova funzionalità di Google per le notifiche di allerta dei terremoti che dal 19 novembre sarà disponibile, in maniera automatica, sui dispositivi Android in Italia. La notifica può arrivare da pochi secondi fino, in alcuni casi, anche a uno o due minuti prima che si verifichi la scossa.

Come funziona

In pratica, basterà avere una connessione Wi-Fi o dati per poter ricevere, sul proprio smartphone, l’allerta che sta per giungere una scossa di terremoto. Se è vero che non si dovrà scaricare nessuna applicazione, il messaggio di alert sarà ricevuto se nelle impostazioni del telefono è attiva la voce “Allerte terremoti”. Chi non conosce dell’esistenza di questa opzione, deve cercare tra le impostazioni del proprio dispositivo la voce “Sicurezza ed emergenza”.

Quali sono gli avvisi

Sul blog di Google si capisce come si viene avvisati dal messaggio sul proprio dispositivo. “Se si verifica un terremoto in una regione in cui gli avvisi sono attivi, gli utenti Android possono aspettarsi di visualizzare uno dei tre avvisi seguenti:

Attenzione : un semplice avviso per lievi scosse sismiche, che ti informa che è stato rilevato un terremoto nelle vicinanze.

: un semplice avviso per lievi scosse sismiche, che ti informa che è stato rilevato un terremoto nelle vicinanze. Preparati : un avviso dettagliato in caso di scosse più intense, che ti invita a prepararti ad agire.

: un avviso dettagliato in caso di scosse più intense, che ti invita a prepararti ad agire. Agisci subito: un avviso a schermo intero in caso di scosse da moderate a forti, con consigli immediati su come rimanere al sicuro”

Qual è il sistema

A spiegarlo è Boone Spooner, Responsabile di prodotto del gruppo “Allerta terremoti” di Google. Grazie agli accelerometri presenti nei più moderni smartphone, i telefonini hanno dei particolari sensori in grado di captare, qualche secondo prima, l’arrivo della scossa tellurica. “Ogni smartphone fermo fa da sismografo con l’accelerometro, il sensore che ruota lo schermo e segnala ai server la prima onda sismica, mentre i dati di molti dispositivi confermano l’evento e ne calcolano la forza - scrivono gli esperti di hitech24 - Google avverte che quel calcolo può essere sbagliato e che l’allerta può arrivare prima, durante o dopo l’inizio della scossa. I ricercatori hanno calcolato che, in 3 anni, l’errore mediano della prima stima, quella che lascia più secondi di preavviso, è sceso da 0,50 a 0,25 punti di magnitudo”.

Quali sono i punti deboli

Rimane molto importante il numero di smartphone che si trova in una certa area: più ce ne sono, come nelle grandi città italiane, e meglio è per gli avvisi su eventuali terremoti. “Un sisma in mare aperto o in una zona scarsamente abitata può essere individuato più tardi”, ha dichiarato Spooner a Repubblica, perché questo sistema necessità di telefonini in grado di registrare le vibrazioni. Nel caso specifico, Android affianca le reti sismiche tradizionali che si trovano in Italia: tra queste ricordiamo quella dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che oltre 500 stazioni da Nord a Sud del Paese.

I numeri di Google in tutto il mondo

“Dal suo lancio nel 2021, abbiamo inviato oltre un miliardo di avvisi per aiutare le persone a mettersi in salvo ancor prima che il terremoto abbia inizio - spiega Google nel suo blog - Oggi stiamo espandendo il sistema da 98 Paesi e regioni a più di 200, tra cui Panama, Guatemala e molti altri”.

A cosa serve IT-alert

In Italia è già in funzione IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Quello proposto da Google, però, non sarà un “doppione”: IT-alert serve esclusivamente in caso di incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, collasso di una grande diga e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.