Scambiarsi denaro potrebbe presto diventare semplice quanto inviare un messaggio. Niente coordinate bancarie da recuperare, nessun Iban da digitare e soprattutto nessuna necessità di utilizzare la stessa applicazione. È questa la prospettiva aperta dall’intesa tra Poste Italiane e Bancomat, che punta a rendere più immediati i trasferimenti di denaro tra privati attraverso il solo numero di cellulare. Un cambiamento che va oltre la comodità delle operazioni quotidiane e interessa direttamente il mercato dei pagamenti digitali, dove la capacità di collegare servizi differenti sta diventando un elemento sempre più importante nella competizione tra operatori finanziari.

Il cellulare diventa la chiave per trasferire denaro

Per restituire una somma prestata, contribuire a una spesa comune o dividere il conto di una cena non sarà più necessario chiedere le coordinate bancarie del destinatario. Con il nuovo collegamento tra le piattaforme, il numero di telefono diventerà il riferimento attraverso cui effettuare il trasferimento, utilizzando le applicazioni dei rispettivi operatori. Il denaro potrà essere inviato in tempo reale, con un servizio progettato per funzionare in qualsiasi momento della giornata, compresi i fine settimana e i giorni festivi. L’avvio è previsto per aprile 2027 e rappresenterà un ulteriore passo verso strumenti di pagamento più semplici da utilizzare, soprattutto nelle operazioni di importo contenuto che caratterizzano gli scambi quotidiani tra privati.

Due grandi reti finanziarie verso un sistema condiviso

Il punto centrale dell’accordo non è l’introduzione di una tecnologia completamente nuova, ma la possibilità di far dialogare servizi finora distinti. Il sistema di Poste Italiane sarà infatti collegato a Bancomat Pay, ampliando le possibilità di trasferimento tra utenti appartenenti a circuiti differenti. Una scelta che assume particolare rilievo considerando le dimensioni dei protagonisti: Poste Italiane dichiara una base di circa 46 milioni di clienti, mentre Bancomat registra oltre 2,7 miliardi di operazioni all’anno, per un valore complessivo vicino ai 200 miliardi di euro. Numeri che mostrano il peso dei due operatori nel panorama nazionale e spiegano perché una maggiore integrazione possa incidere sulle abitudini di pagamento di una platea molto ampia di consumatori.

Meno passaggi per gli utenti

La diffusione dei pagamenti elettronici sta modificando anche le aspettative dei clienti, sempre più orientati verso strumenti che richiedano pochi passaggi e consentano di completare un’operazione senza complicazioni. In questo scenario, la collaborazione tra Poste e Bancomat punta a ridurre una delle principali difficoltà dei trasferimenti digitali: la separazione tra piattaforme che non sempre permettono agli utenti di comunicare direttamente. Per le banche aderenti si apre così la possibilità di valorizzare ulteriormente i propri servizi, mentre per i cittadini il beneficio atteso riguarda soprattutto la praticità. Rimangono tuttavia da conoscere alcuni aspetti importanti, a partire dalle eventuali commissioni, dagli importi massimi trasferibili e dalle condizioni che accompagneranno l’utilizzo del nuovo sistema.

Il debutto nel 2027

L’appuntamento è fissato per aprile 2027, quando dovrebbe prendere avvio il collegamento tra i servizi di pagamento dei due operatori. I dettagli sulle modalità di utilizzo saranno resi disponibili attraverso i canali ufficiali delle società coinvolte. L’iniziativa riflette una tendenza sempre più evidente nel settore finanziario: rendere le infrastrutture digitali capaci di comunicare tra loro, evitando che la scelta di una banca o di un’applicazione limiti le possibilità di trasferire denaro.