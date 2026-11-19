A partire dal 1° gennaio 2027, chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà contare su un anno in più per mettersi in regola. Entra infatti nel vivo la seconda fase della riforma sulla rateizzazione delle cartelle esattoriali, che porta da 84 a 96 le rate mensili richiedibili con procedura semplificata.

La misura, prevista dal Decreto Legislativo n. 110/2024 in attuazione della delega fiscale, punta a rendere più sostenibile il rientro dai debiti tributari evitando di appesantire i contribuenti con adempimenti burocratici eccessivamente onerosi.

Come funziona la nuova dilazione

La novità riguarda i contribuenti (persone fisiche, professionisti o imprese) che hanno pendenze complessive non superiori a 120.000 euro, soglia limite calcolata per singola richiesta di dilazione. Per le istanze inviate tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2028, sarà possibile spalmare l’importo dovuto su un arco temporale massimo di 8 anni (96 mesi), rispettando l’importo minimo di 50 euro a rata. Il vantaggio principale sta nella modalità di accesso:

Nessun documento richiesto: non occorre presentare l’Isee né bilanci o indici di liquidità;

Autodichiarazione: è sufficiente dichiarare nell’istanza di trovarsi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica che impedisce il pagamento in un’unica soluzione.

Calendario graduale

L’estensione a 96 rate rappresenta una tappa intermedia di un percorso progressivo già fissato dalla legge, che ha modificato l’articolo 19 del DPR n. 602/1973:

Biennio 2025-2026: tetto massimo a 84 rate (7 anni);

(7 anni); Biennio 2027-2028: tetto massimo a 96 rate (8 anni);

(8 anni); Dal 1° gennaio 2029: il limite salirà ulteriormente a 108 rate (9 anni).

Quando si possono richiedere 120 rate

Chi ha bisogno di un orizzonte ancora più lungo, fino al tetto massimo di 120 rate mensili (10 anni), può già accedervi, ma deve seguire una strada diversa: la rateizzazione documentata.

Questa opzione vale sia per chi ha debiti oltre i 120.000 euro sia per chi resta sotto tale soglia ma necessita di più di 96 mesi (nel biennio 2027-2028). In questo caso occorre dimostrare concretamente la difficoltà economica attraverso parametri precisi verificabili dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

Persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato: valutazione basata sull’indicatore Isee del nucleo familiare;

Società e altri soggetti: analisi dell’indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e valore della produzione (indice Alfa).

Ciò premesso, per quanto concerne i debiti fino a 120.000 euro esiste una tutela: se si chiede un piano a 10 anni ma la documentazione non risulta idonea a provare la crisi di liquidità, l’ente concede comunque in automatico il piano ordinario da 96 rate.

Presentazione della domanda

La richiesta può essere inoltrata direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (accessibile con Spid, Cie o Cns), oppure utilizzando gli appositi moduli via Pec o agli sportelli.

Una volta inviata l’istanza, scattano immediatamente alcune tutele per il contribuente: l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviare nuove procedure esecutive, come i pignoramenti, purché non abbia già avuto luogo la prima vendita all’asta con aggiudicazione.

Conviene sempre?

Chi ha ricevuto una cartella negli ultimi mesi dell’anno si trova davanti a un bivio: bloccare subito le azioni esecutive o attendere il nuovo anno per ottenere 12 mensilità in più. Ipotizzando un debito di 24.000 euro, e considerando il tasso d’interesse di dilazione per i debiti erariali al 4,5%, attendere significa pagare complessivamente di più ma alleggerire l’esborso mensile:

Domanda entro il 31 dicembre 2026 (84 rate): rata mensile di circa 333,60 euro. Totale rimborsato: 28.023 euro;

(84 rate): rata mensile di circa 333,60 euro. Totale rimborsato: 28.023 euro; Domanda dal 1° gennaio 2027 (96 rate): rata mensile di circa 298,16 euro. Totale rimborsato: 28.623 euro.

Nel caso in esame si risparmierebbero circa 35 euro al mese, a fronte di circa 600 euro di interessi in più spalmati sull’ottavo anno.

Procedere senza attendere il 2027 può convenire invece se: