Prenotare le vacanze online, cinque consigli per evitare le truffe

Prenotare le vacanze online comodamente seduti sulla poltrona di casa propria è un lusso che ci ha regalato il XXI secolo. Tuttavia, per quanto sia facile e comodo accedere ai servizi online, è altrettanto semplice finire vittime di truffe. Per evitare di incorrere in spiacevoli episodi, che vanno dalla perdita della caparra, alla casa inesistente fino alla clonazione delle carte di credito, ecco cinque consigli utili quando ci approcciamo ai portali di prenotazione online.

Utilizzare solo Siti ufficiali

Può sembrare banale, ma controllare il portale che si sta utilizzando è il primo passo. Una piattaforma online deve possedere i riferimenti di un negozio fisico. Prima di procedere con i pagamenti è utile dunque verificare che sul sito siano presenti dati come un numero di Partiva IVA, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico. Un portale che non pubblica questi dati probabilmente non vuole essere tracciato. I dati fiscali sono facilmente verificabili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Evitare di lasciare la piattaforma per iniziare una corrispondenza privata

Succede spesso che le persone lascino il sito ufficiale per iniziare contrattazioni private con il proprietario lasciandosi ingolosire con la promessa di un piccolo risparmio. Non farsi convincere a iniziare una trattativa extra piattaforma è una buona mossa per non rischiare di arrivare in loco e non trovare la casa per cui si è prenotato. Rimanere dunque sui portali delle piattaforme certificate dove difficilmente troverai strutture inesistenti.

Leggere bene i profili e le recensioni delle case per cui si sta prenotando

I portali di prenotazione permettono di vedere, oltre il profilo con i dettagli e le foto, anche le valutazioni dei clienti. Se non si desidera incappare in brutte sorprese meglio puntare per su chi ha ricevuto valutazioni alte, buone recensioni, e magari anche il badge di riconoscimento da parte del sito.

Non fidarsi dei prezzi stracciati

Se un prezzo vi fa balenare il pensiero “è troppo bello per essere vero” è opportuno fare una ricerca incrociata sulle altre case a disposizione nella zona in cui è presente l’annuncio. Se il costo della casa risulta incoerente con quanto proposto normalmente molto probabilmente non è una super offerta ma una mega fregatura.

Pagare solo tramite i canali ufficiali

Mai pagare direttamente con bonifico: non fidatevi di chi vi chiede una caparra in anticipo, ciò è contrario ai termini del servizio. Pagate solo con carta di credito / paypal o qualunque metodo vi permetta il portale che state utilizzando.

Infine, nel malaugurato caso che siate incorsi in una truffa il consiglio è non farsi prendere dallo sconforto ma reagire prontamente. Recuperate tutte le conversazioni (mail, SMS, Whatsapp) con il proprietario di casa, risulteranno molto utili nel caso di denuncia alla Polizia Postale presso i commissariati o online. Sul sito della Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente l’elenco dei recapiti dei suoi uffici regionali a cui è possibile rivolgersi in caso di raggiro informatico. La denuncia può essere inviata in via preliminare online sempre sul sito della Polizia Postale (che rilascerà una ricevuta ed un numero di protocollo), e verrà poi confermata entro 48 ore nell’ufficio di Polizia prescelto all’atto della denuncia online.