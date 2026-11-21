Come ogni anno, nel mese di dicembre viene erogata la tredicesima. Il calendario è diverso a seconda che si parli di lavoratori o pensionati: vediamo adesso quali sono le date da segnare sul calendario e cos’è il “Bonus Natale” supplementare che è destinato ad alcune categorie.

A chi spetta

La tredicesima mensilità è dovuta nei seguenti casi: per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, per i lavoratori part-time e full-time così come per gli apprendisti e lavoratori in somministrazione. Da questa mensilità, invece, sono esclusi i liberi professionisti con partita IVA, i collaboratori continuativi (co.co.co) e i tirocinanti.

Le date

È bene sapere che la legge non fissa una data unica per tutti ma la scadenza viene applicata e stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL). Solitamente, la tredicesima viene erogata alle porte delle festività natalizie ed entro la data simbolica del 24 dicembre. Questo vale sia per l’edilizia, per gli esercizi pubblici così come turismo e ristorazione, per i metalmeccanici e i lavoratori di commercio e Terziario. Quest’anno, il 24 dicembre cadrà di giovedì.

Molto spesso, poi, per i dipendenti pubblici la data da segnare sul calendario è quella di martedì 15 dicembre. Per i pensionati, invece, a partire dal 1° dicembre.

A chi spetta il “Bonus Natale”

Quest’anno c’è una cifra supplementare per i pensionati che può raggiungere 154,94 euro. È il cosiddetto “Bonus Natale” che riguarda chi percepisce somme più contenute e viene erogato assieme alla tredicesima. Ad avere diritto della cifra piena quei pensionati il cui importo annuo complessivo non supera 7.954,05 euro. Al di sopra di questa soglia, il Bonus Natale si riduce fino ad azzerarsi una volta raggiunta la cifra di 8.108,99 euro. A beneficiarne anche coloro i quali hanno un reddito personale soggetto a Irpef che non supera 11.931,08 euro e alle coppie di sposati il cui reddito non supera 23.862,15 euro.

Questo bonus è destinato alle pensioni previdenziali, dunque da quelle anticipate e di vecchiaia alle pensioni di reversibilità e invalidità. Al di fuori da questo incentivo rimangono l’assegno sociale, quello di invalidità civile e tutte le altre categorie che non sono menzionate dall’Inps.