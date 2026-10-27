Redditi 2026, mancano pochissimi giorni al termine: la guida rapida per arrivare pronti al 2 novembre

La data del 2 novembre è il termine entro cui inviare le dichiarazioni modello Redditi 2026, riferiti all’anno d’imposta 2025. Un’importante scadenza che deve essere rispettata da tutte le partite IVA, oltre a coloro che hanno situazioni particolari da dichiarare o non hanno ancora inviato il proprio modello 730.

Uno dei passaggi più importanti da fare, prima di procedere con l’invio telematico, è quello di controllare bene tutta la documentazione, così da essere sicuri di non aver commesso errori nella compilazione e nell’inserimento dei dati. Non si deve dimenticare, infatti, che anche un piccolo errore può portare a serie conseguenze, come la perdita di alcuni benefici fiscali. Un consiglio è quello di effettuare una rapida verifica anche con il proprio commercialista, se presente, e solo dopo inviare tutto.

Per evitare contestazioni, la fase di revisione della dichiarazione deve concentrarsi prioritariamente su quattro ambiti strategici: