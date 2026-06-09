Ristrutturazioni, dal 3 agosto scatta l’obbligo delle rinnovabili: cosa cambia e per chi

Chiunque si appresti a ristrutturare un immobile o a sostituire una vecchia caldaia dovrà fare i conti con una data precisa: il 3 agosto. Da quel giorno, per effetto del Decreto Legislativo 5/2026 (il provvedimento italiano che recepisce la direttiva europea Red III), l'obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili non scatterà più solo per chi costruisce da zero. Le nuove disposizioni energetiche interesseranno infatti un’ampia fetta di interventi edilizi sull’esistente, trasformando radicalmente il modo di gestire i lavori in casa.

In molti casi, chi ristruttura dovrà prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici o altre soluzioni basate sulle energie rinnovabili, per coprire una quota minima dei consumi energetici dell’immobile.

L’obiettivo è accelerare la transizione energetica del patrimonio edilizio italiano, ridurre i consumi e aumentare la produzione di energia da fonti alternative ai combustibili fossili.

Quando scatta l’obbligo

Le nuove regole si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sarà presentata, come detto, dal 3 agosto 2026, cioè 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 4 febbraio 2026).

Restano confermati gli obblighi già previsti per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti importanti.

Quali ristrutturazioni saranno coinvolte

Il decreto distingue tra ristrutturazioni “di primo livello” e “di secondo livello”.

Nel primo caso rientrano gli interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio, insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico. In queste situazioni sarà obbligatorio coprire tramite fonti rinnovabili almeno il 40% dei consumi energetici previsti.

Per le ristrutturazioni di secondo livello, cioè quelle che coinvolgono oltre il 25% dell’involucro edilizio, la quota minima di energia da rinnovabili scende invece al 15%.

L’obbligo del 15% si applicherà anche agli interventi di semplice rifacimento dell’impianto termico, salvo casi di impossibilità tecnica o economica.

Obbligo anche per gli impianti termici

Una delle novità più rilevanti riguarda proprio gli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Da quest’anno, infatti, anche il rinnovo degli impianti termici potrà richiedere l’integrazione di sistemi alimentati da fonti rinnovabili, come fotovoltaico o solare termico.

Il progettista dovrà verificare il rispetto delle nuove percentuali e indicare tutto nella relazione tecnica “ex legge 10”, documento che accompagna le pratiche edilizie in materia energetica.

Regole più rigide anche per i pannelli

Le nuove norme introducono indicazioni precise anche sul posizionamento degli impianti. I pannelli fotovoltaici e solari termici installati sui tetti inclinati dovranno essere aderenti o integrati nella copertura e mantenere lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, invece, saranno previsti limiti specifici sull’altezza dei moduli rispetto alla copertura dell’edificio.

Non potranno inoltre essere utilizzati, ai fini del raggiungimento delle quote obbligatorie, gli impianti fotovoltaici installati semplicemente a terra.

Cosa succede se non si installano le rinnovabili

Le nuove regole non rappresentano un semplice suggerimento. In molti casi, il mancato rispetto degli obblighi potrà comportare il diniego del titolo edilizio, impedendo quindi l’autorizzazione ai lavori.

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni più importanti, inoltre, se non è possibile installare impianti a rinnovabili sarà necessario dimostrare comunque un livello di efficienza energetica particolarmente elevato.

Ci sono alcune eccezioni

Il decreto prevede diversi casi di esonero o deroghe.

Gli obblighi potranno non applicarsi in presenza di: impossibilità tecnica; eccessiva onerosità economica; vincoli paesaggistici o culturali; mancanza di spazio adeguato; edifici serviti integralmente da reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

In questi casi sarà il tecnico incaricato a dover dimostrare, nella relazione progettuale, la non fattibilità delle diverse soluzioni tecnologiche disponibili.