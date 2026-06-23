Rottamazione quinquies, online gli esiti delle domande: al via i pagamenti, prima rata entro il 31 luglio

Per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies, entra nel vivo la fase operativa della nuova sanatoria fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti reso disponibili le comunicazioni contenenti l’esito delle richieste presentate entro il 30 aprile scorso, dando il via al percorso che porterà al pagamento delle somme dovute secondo le modalità scelte dai contribuenti.

Esiti online nell’area riservata

Le comunicazioni sono già consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per tutti coloro che hanno presentato la domanda attraverso i servizi autenticati del sito. Nel documento vengono riportati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza, il dettaglio delle cartelle inserite nella definizione agevolata e il piano dei versamenti previsto.

Per chi, invece, ha utilizzato l’area pubblica del portale, la documentazione verrà recapitata anche tramite raccomandata o Posta elettronica certificata (Pec), consentendo così ai contribuenti di verificare con precisione l’ammontare del debito residuo e le relative scadenze.

Rate fino a nove anni per alleggerire il peso dei debiti

La nuova definizione agevolata rappresenta uno degli strumenti più rilevanti introdotti dal legislatore per favorire il rientro dei debiti fiscali. I contribuenti hanno infatti avuto la possibilità di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure un piano rateale particolarmente lungo, fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite nell’arco di nove anni. Una misura pensata per rendere più sostenibile il versamento delle somme dovute, soprattutto per famiglie e imprese che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con l’aumento dei costi finanziari e con un quadro economico ancora caratterizzato da elementi di incertezza. Resta fermo il vincolo previsto dalla normativa secondo cui ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Scatta il conto alla rovescia per il primo pagamento

Con l’invio delle comunicazioni si apre ora la fase più delicata dell’intero processo: quella dei pagamenti. La normativa stabilisce infatti che la prima rata, o l’intero importo nel caso di pagamento in un’unica soluzione, dovrà essere versata entro il 31 luglio 2026. Il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata e il ripristino delle ordinarie procedure di riscossione. Per questo motivo l’invito degli esperti è quello di verificare tempestivamente la comunicazione ricevuta e pianificare con attenzione gli adempimenti necessari.

Una misura chiave per il recupero della riscossione

La rottamazione quinquies si inserisce nella strategia del Governo volta a favorire il recupero dei crediti fiscali attraverso strumenti che combinano semplificazione, sostenibilità dei pagamenti e incentivo all’adempimento spontaneo.

L’obiettivo è duplice: consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione e, allo stesso tempo, migliorare l’efficacia della riscossione senza gravare ulteriormente sul sistema economico. Nei prossimi mesi sarà proprio il rispetto delle scadenze e l’adesione effettiva ai piani di pagamento a determinare il successo della misura e il suo impatto sui conti pubblici.