Sopralzi in condominio, tra opportunità, diritti e vincoli

L’idea di utilizzare il tetto di un edificio per realizzare nuovi volumi abitativi, o per concedere a terzi la possibilità di costruire, è una delle questioni più delicate nella vita condominiale. Non si tratta soltanto di una scelta tecnica o urbanistica, ma di un tema che incrocia interessi economici, diritti individuali e qualità dell’abitare. Come spesso accade in condominio, si tratta di una decisione che raramente mette tutti d’accordo. Tralasciando in questa sede il dibattito, spesso acceso, sull'impatto estetico e architettonico che questi interventi possono avere sugli edifici e sul contesto urbano, cerchiamo di approfondire gli altri aspetti della questione.

Favorevoli e contrari

Le posizioni tendono a polarizzarsi. Da un lato ci sono i favorevoli, che vedono nel sopralzo (o sopraelevazione) un’occasione per valorizzare il patrimonio comune: nuovi appartamenti, entrate per il condominio, o ancora la possibilità di finanziare lavori straordinari senza ricorrere a esborsi diretti dei singoli.

Dall’altro lato ci sono le resistenze, spesso più forti proprio tra i proprietari degli ultimi piani, che subiscono in modo diretto le conseguenze dell’intervento: perdita della condizione di ultimo piano, riduzione della privacy, maggiore esposizione al cantiere, possibili modifiche alla luminosità e al contesto abitativo.

Sopralzo individuale e sopralzo collettivo

È importante distinguere due ipotesi. La prima è quella disciplinata dall’art. 1127 del Codice civile, che riconosce al proprietario dell’ultimo piano (o del lastrico solare) la possibilità di sopraelevare, nei limiti previsti dalla legge e versando un'indennità agli altri condòmini.

La seconda è quella, più complessa, in cui è il condominio nel suo insieme a decidere di valorizzare il tetto, cedendo a terzi il diritto di costruire, oppure realizzando nuovi volumi. Qui non si tratta più di iniziativa individuale, ma di una scelta collettiva riguardo un bene comune.

Il nodo delle decisioni in assemblea

Quando l’operazione incide su beni comuni o comporta la cessione di diritti edificatori, il tema delle maggioranze diventa centrale.

In molti casi l’assemblea non si limita a una semplice gestione ordinaria, ma interviene su diritti patrimoniali che appartengono a tutti i condòmini. È proprio qui che il dissenso, anche di un singolo, può diventare decisivo e bloccare l’operazione, soprattutto quando si ritiene che vada a incidere in modo significativo sul diritto individuale.

Il percorso: dall'idea alla verifica di fattibilità

Le modalità con cui nasce un progetto di sopraelevazione possono essere diverse. Nel caso del proprietario dell'ultimo piano (o del lastrico solare) che intenda esercitare il diritto di sopraelevazione previsto dal Codice civile, l'iniziativa parte normalmente dal singolo interessato, che commissiona le necessarie verifiche tecniche e urbanistiche per accertare la fattibilità dell'intervento. Il progetto dovrà poi confrontarsi con la normativa edilizia e con i limiti posti dalla legge a tutela della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio, oltre che con gli eventuali diritti degli altri condòmini.

Diverso è il caso in cui l'operazione riguardi beni o diritti riferibili all'intero condominio. In questa ipotesi il percorso passa generalmente attraverso una prima valutazione assembleare, in cui si può decidere di affidare a professionisti uno studio preliminare per verificare la presenza di volumetrie disponibili, la compatibilità strutturale dell'intervento e la sua sostenibilità economica. Dopo queste verifiche il tema torna all'attenzione dei condòmini, chiamati a valutare non soltanto gli eventuali vantaggi economici, ma anche le conseguenze sull'edificio, sul decoro architettonico e sulla qualità della vita dei residenti.

In altri casi l'iniziativa può nascere da una proposta formulata da operatori immobiliari interessati a sviluppare il progetto. Spesso infatti accade che una società individui un edificio potenzialmente idoneo e proponga un'operazione di valorizzazione, magari offrendo in cambio lavori di riqualificazione. Qui l'assemblea può trovarsi a discutere un'ipotesi già strutturata e decidere se approfondirla o meno.

I limiti reali dei sopralzi: non tutto ciò che si immagina si può fare

Uno degli errori più frequenti è pensare che un sopralzo sia principalmente una scelta “di volontà”. In realtà i vincoli sono molteplici e spesso decisivi. Esaminiamoli più nel dettaglio.

Limiti strutturali: il primo controllo riguarda la stabilità dell’edificio. Il sopralzo è possibile solo se la struttura è in grado di sopportare il nuovo carico, senza compromettere sicurezza e staticità. In molti casi edifici più datati o già sollecitati richiedono interventi di consolidamento importanti, che possono rendere l’operazione non conveniente, se non infattibile.

Limiti urbanistici: anche se l’edificio è idoneo dal punto di vista strutturale, occorre verificare la disciplina urbanistica. I principali vincoli riguardano: indice di edificabilità residua del lotto; altezza massima consentita; distanze tra fabbricati e confini; eventuali vincoli paesaggistici o storico-architettonici (particolarmente stringenti nei centri storici). Ci sono situazioni in cui la volumetria disponibile è già stata completamente utilizzata e non esiste possibilità di nuove costruzioni.

Limiti condominiali: c’è poi il piano dei rapporti tra condòmini. Anche quando l’intervento è tecnicamente possibile, non sempre esiste un consenso sufficiente per procedere. Le resistenze riguardano spesso l’impatto sulla qualità della vita, l’alterazione del decoro dell’edificio e la percezione di una trasformazione troppo invasiva.

Una decisione che riguarda l’identità dell’edificio

Il sopralzo, dunque, non è mai soltanto un intervento edilizio. È una scelta che incide sull’equilibrio del condominio e sul modo in cui i condòmini immaginano il proprio spazio abitativo.

Per alcuni rappresenta un’opportunità di valorizzazione e sviluppo, per altri una modifica irreversibile di un equilibrio consolidato.

È tra questi due punti di vista che si gioca la partita più difficile: quella di conciliare il valore economico del tetto con il diritto di ciascuno a vivere l’edificio senza subire trasformazioni non condivise.