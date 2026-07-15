Spiagge, dai divieti anti-fumo agli ombrelloni contingentati. Dove si rischia la multa fino a 3mila euro

L'estate 2026 porta con sé un sistema di regole balneari sempre più articolato. Le amministrazioni locali cercano di tenere insieme attrattività turistica, tutela degli ecosistemi, sicurezza e qualità dei servizi, mentre agli operatori vengono richiesti nuovi investimenti e ai vacanzieri una maggiore attenzione alle disposizioni vigenti. Non esiste, però, un unico codice nazionale dei divieti: orari, obblighi e sanzioni cambiano da una località all'altra e devono essere verificati sulle ordinanze dei singoli Comuni.

Rimini estende il divieto di fumo

La novità più significativa riguarda Rimini, dove dal 2026 il divieto di fumo non interessa più soltanto la battigia, ma tutte le aree in concessione degli stabilimenti, fatta eccezione per gli spazi appositamente destinati ai fumatori. La sanzione prevista varia da 25 a 500 euro. Restano inoltre vietati l'accesso alla spiaggia tra l'una e le cinque, la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione di cannucce dello stesso materiale; gli impianti di illuminazione devono rimanere accesi dalle 22 alle 5. Le nuove prescrizioni hanno anche un effetto economico sugli stabilimenti, chiamati ad adeguare spazi, cartellonistica, raccolta dei rifiuti e servizi. L'ordinanza impone infatti di garantire ai clienti la permanenza e l'uso dei servizi almeno fino alle 22, mentre conferma una superficie minima di 15 metri quadrati per ombrellone in gran parte del litorale. Rimane consentita la consegna di cibo in spiaggia, purché effettuata con materiali conformi alle regole ambientali.

Ostia, la battigia resta libera e gratuita

Sul litorale romano il punto centrale è l'accessibilità. L'ordinanza di Roma Capitale per il 2026 stabilisce che il passaggio verso la battigia debba essere sempre libero e gratuito anche attraverso gli ingressi degli stabilimenti. I concessionari non possono installare tornelli, cancelli o barriere, né utilizzare indicazioni come "biglietteria" o "ticket" che possano far pensare alla necessità di pagare per raggiungere il mare. I varchi devono essere visibili, puliti, segnalati in più lingue e accessibili anche alle persone con disabilità. La regola separa con chiarezza il diritto di raggiungere la riva, che non può essere subordinato a un pagamento, dall'utilizzo dei servizi privati come lettini, cabine e ombrelloni. Per il settore balneare significa rafforzare la trasparenza commerciale e distinguere meglio tra concessione demaniale e servizi offerti a pagamento.

Dagli ombrelloni sintetici alla sicurezza delle falesie

La tutela ambientale orienta anche le scelte di Olbia, dove un'ordinanza adottata nel settembre 2025 ha vietato negli stabilimenti gli ombrelloni in stile hawaiano realizzati in rafia sintetica, poliammide e derivati della viscosa. Il Comune ha motivato il provvedimento con il rischio che i materiali, deteriorandosi, disperdano filamenti e microplastiche sulla sabbia e nell'ambiente marino. La misura non è una nuova ordinanza 2026, ma rappresenta uno degli interventi locali che incidono sull'attuale organizzazione degli operatori balneari. A Sirolo, nelle Marche, invece, le restrizioni rispondono soprattutto a ragioni di sicurezza. Il Comune ha pubblicato il 30 giugno 2026 un'ordinanza con misure di mitigazione del rischio presso la spiaggia delle Due Sorelle, area caratterizzata dalla presenza di falesie. In casi simili il rispetto delle delimitazioni non riguarda il decoro, ma la tutela diretta dell'incolumità dei bagnanti, e l'accesso può essere regolato o limitato sulla base delle condizioni del territorio.

Gli importi

Per quanto riguarda gli importi delle sanzioni, questi dipendono dalla norma applicata, dal Comune e dal comportamento contestato: a Rimini, per esempio, il fumo nelle zone vietate comporta una multa compresa tra 25 e 500 euro. Le sanzioni più elevate possono riguardare specifiche violazioni ambientali o demaniali, ma devono essere associate alla disposizione regionale o comunale effettivamente applicabile, senza estenderle automaticamente a tutti i divieti. Il quadro che emerge è quello di un turismo balneare più regolamentato e, per le imprese, più oneroso sul piano organizzativo.