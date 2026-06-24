Vacanze online, la nuova frontiera delle truffe corre tra annunci fake e case fantasma

L'estate resta la stagione d'oro per il turismo, ma anche uno dei periodi più redditizi per chi tenta di sfruttare le vulnerabilità del mercato delle prenotazioni online. Non a caso, Polizia Postale e Airbnb hanno deciso di lanciare una campagna congiunta di sensibilizzazione rivolta ai viaggiatori, richiamando l'attenzione sui principali rischi che si nascondono dietro annunci apparentemente vantaggiosi. Con milioni di italiani impegnati a organizzare le vacanze, cresce infatti il pericolo di imbattersi in alloggi inesistenti, piattaforme contraffatte e richieste di pagamento fraudolente. Un fenomeno che non genera soltanto perdite economiche per i consumatori, ma rischia di compromettere la fiducia nell'intero ecosistema delle prenotazioni digitali, un comparto che rappresenta oggi una componente sempre più rilevante dell'industria turistica.

Le case fantasma

Uno degli schemi più ricorrenti è quello della casa fantasma, costruito su immagini curate, descrizioni credibili e tariffe abbastanza basse da attirare l’attenzione senza apparire del tutto irreali. Spesso le fotografie vengono sottratte da annunci autentici e riutilizzate per dare credibilità a immobili che non esistono, non sono disponibili o non corrispondono a quanto promesso. Il turista se ne accorge troppo tardi: quando arriva sul posto, quando l’indirizzo non porta da nessuna parte o quando scopre che la stessa abitazione è stata promessa a più persone. La frode funziona perché intercetta un bisogno concreto: trovare rapidamente un alloggio in una fase di alta domanda.

Il prezzo basso come esca commerciale

Nel mercato delle vacanze, il prezzo resta una delle leve più potenti. Ed è proprio su questo che puntano molti truffatori, proponendo offerte fuori scala rispetto alla media della zona, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. Il meccanismo è quasi sempre lo stesso: creare un’occasione che sembri conveniente, accompagnarla con una certa pressione a decidere in fretta e spingere il viaggiatore a versare un acconto prima che possa fare controlli approfonditi. L’urgenza diventa così parte della truffa: chi teme di perdere l’alloggio abbassa la soglia di attenzione e finisce per ignorare segnali evidenti, come comunicazioni poco trasparenti o richieste di pagamento anomale.

Fuori piattaforma si perdono le tutele

Il passaggio più delicato arriva quando il presunto host invita a continuare la conversazione su canali esterni, come WhatsApp, email privata o messaggi social. La promessa può essere uno sconto, l’eliminazione delle commissioni o una procedura più rapida, ma l’obiettivo reale è portare il turista fuori dall’ambiente protetto della piattaforma. Una volta usciti dai canali ufficiali, diventa più difficile ricostruire la trattativa, ottenere assistenza o accedere a eventuali strumenti di rimborso. Ancora più rischiosa è la richiesta di pagare tramite bonifico bancario diretto, modalità che nelle frodi viene spesso usata per incassare rapidamente e poi sparire.

Sicurezza digitale, un tema economico

La prevenzione non riguarda soltanto la prudenza individuale, ma la solidità di un mercato che vive di reputazione. Controllare sempre l’Url del sito, evitare link ricevuti da messaggi inattesi, diffidare di offerte troppo vantaggiose e mantenere prenotazione, pagamento e comunicazioni all’interno della piattaforma sono passaggi essenziali per ridurre il rischio.