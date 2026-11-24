È emersa un’importante novità dall’analisi dello schema di decreto legislativo destinato a riscrivere il Codice della Strada. Nel nuovo testo normativo, infatti, non figura più la regola che impone agli automobilisti sprovvisti del biglietto di ingresso al casello autostradale il pagamento della tariffa calcolata a partire dalla stazione più lontana.

Il confronto tra le norme

Fino a oggi, il meccanismo del cosiddetto “pedaggio massimo” si è basato su un preciso riferimento legislativo: il comma 16 dell’articolo 176 del Codice della Strada vigente. Questa norma stabilisce che “per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo”.

Nel nuovo testo, tuttavia, questa disposizione non è stata trasposta nell’articolo 48, ovvero l’articolo della riforma che accorpa e riorganizza le regole di comportamento sulla rete autostradale. Si tratta di un errore, oppure è stato voluto?

L’attenzione del Servizio Bilancio della Camera

A portare alla luce l’assenza della norma è stato il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, nell’ambito delle verifiche preliminari sul provvedimento. I tecnici parlamentari hanno formalmente sollecitato chiarimenti al Governo, preoccupati dalle possibili conseguenze.

C’è infatti il rischio di possibili contenziosi. Il calcolo del pedaggio dalla stazione più lontana in caso di smarrimento del biglietto rimane nelle convenzioni stipulate con le società concessionarie, tuttavia molti automobilisti potrebbero impugnare la richiesta. Allo stesso tempo, la perdita di questo “incasso” potrebbe gravare sui bilanci dei gestori autostradali.

Al momento, le norme restano quelle di sempre. Ai caselli autostradali non cambierà nulla. Resta da vedere cosa avverrà in futuro, quando il nuovo Codice della Strada entrerà in vigore. Le commissioni parlamentari hanno tempo fino al 12 gennaio 2027 per dare il proprio parere.