"È follia togliere 500 parcheggi"

"Il sopralluogo svolto dal Comune nell'area tra Piazza Zavattari e Piazza Stuparich ha confermato la gravità di una situazione che denunciamo da tempo. Sia chiaro: ben venga il completamento della corsia preferenziale per la circolare 90-91, che consideriamo un'opera utile e importante per la mobilità pubblica della nostra città. La vera follia non risiede nella realizzazione della preferenziale in sé, ma nel fatto che per fare spazio all'infrastruttura e alle relative opere complementari siano stati cancellati più di 500 posti auto in superficie senza che l'amministrazione abbia minimamente previsto un parcheggio coperto di compensazione". Lo ha dichiarato il consigliere comunale e Segretario cittadino della Lega Samuele Piscina. "La mancanza di pianificazione emerge nella sua drammaticità soprattutto durante i numerosi eventi che gravitano attorno a questo quadrante strategico. È un'area in cui insistono lo stadio, un palazzetto dello sport, il Lido, l'Ippodromo, un ospedale e un fondamentale nodo di interscambio dei mezzi pubblici.

Quando ci sono concerti o partite la situazione diventa insostenibile: i residenti si trovano intrappolati e non sanno più dove mettere la propria vettura, abbandonati da un'amministrazione miope che non sa coniugare lo sviluppo della rete pubblica con la tutela della sosta residenziale. Chiediamo che il Comune inverta la rotta: l'eliminazione di oltre 500 posti auto, causata dal cantiere deve essere compensata con un parcheggio coperto, multipiano o interrato" ha concluso Piscina.