Coronavirus, anche Uomini e Donne si ferma?

C'è chi si spegne e chi non si arrende, chi è costretto a fermarsi e chi prova ad andare avanti per tenere alto il morale degli italiani, con pochi mezzi e con tanto cuore. Questa è la situazione della televisione italiana ai tempi del coronavirus, dove le trasmissioni vengono chiuse per casi di positività interni, per destinare le risorse economiche all'informazione o, semplicemente, perché non ci sono più le risorse umane da utilizzare per la realizzazione dei programmi. Il decreto coronavirus firmato da Giuseppe Conte nella tarda serata di mercoledì 11 marzo ha definitivamente modificato il volto dell'italia e anche la televisione ne ha preso atto, tanto che pare che anche Uomini e Donne verrà sospeso a partire dal prossimo 23 marzo.

La notizia non è stata ancora confermata ma pare che nella settimana dal 16 al 21 marzo, Canale5 manderà in onda le puntata già registrate del programma ma non ne verrano preparate di nuove. I motivi per i quali l'azienda potrebbe aver deciso di sospendere Uomini e Donne sono innumerevoli, in primis l'oggettiva impossibilità di proporre il programma con le sue dinamiche originarie. Uomini e Donne, prevede numerosi momenti di ballo, le uscite esterne dei corteggiatori, il pubblico in studio con il suo sentiment. Senza questi elementi è difficile continuare a garantire la qualità e il programma così come è stato inizialmente concepito. Nelle puntate in onda in questi giorni è evidente come Uomini e Donne abbia perso parte della sua forza. Alcuni protagonisti partecipano al programma da remoto, in studio sono rimasti pochi e non possono avvicinarsi a più di un metro l'uno dall'altro. Una situazione non sostenibile a lungo, che ha probabilmente convinto la produzione a sospendere momentaneamente la registrazione delle nuove puntate.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate dall'azienda o dalla produzione, Uomini e Donne si aggiungerebbe alla lunga lista dei programmi che hanno dovuto subire lo stop a causa del coronavirus. A Mediaset sono finora stati fermati con certezza Le Iene e Quarta Repubblica a causa di casi di positività interni alla produzione. Verissimo, CR4-La Repubblica delle donne e Domenica Live, invece, sono stati fermati per poter destinare le risorse economiche al comparto dell'informazione. Nel nostro Paese, infatti, in questo momento l'informazione è stata potenziata per far fronte alle notizie relative all'evoluzione della pandemia. Anche la Rai ha subito alcune defezioni importanti, che hanno dovuto modificare il day-time delle emittenti, rafforzando i programmi di news a discapito dell'intrattenimento. Mediaset ha comunque confermato che i suoi programmi di prima serata come Amici di Maria De Filippi e il Grande Fratello Vip continueranno ad andare in onda regolarmente.