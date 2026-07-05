Il Cpm incarna "Lo Spirito della musica" dedicato ai 7 bisogni emotivi capitali

Oggi alle 20.30, al Castello Sforzesco, ci sarà "Lo spirito della musica", evento organizzato dal Cpm Music Institute per la rassegna Estate al Castello. Una serata dedicata ai giovani talenti, sul palco oltre 120 artisti tra allievi e diplomati della Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida. L'evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link per i posti a sedere (posti in piedi senza prenotazione): https://www.eventbrite.it/e/lo-spirito-della-musica-tickets-1992110706750

Per l'ottavo anno la Scuola partecipa all'Estate al Castello con uno spettacolo originale che mette al centro la creatività delle nuove generazioni e il valore culturale, sociale ed emotivo della Musica. Il filo conduttore della serata sarà rappresentato dai "7 bisogni emotivi capitali", una riflessione artistica che prova a rileggere in chiave positiva il portato simbolico dei sette vizi capitali, trasformandoli in altrettanti bisogni fondamentali dell'essere umano: il bisogno d'amore e amicizia, di pace e silenzio, di sincerità e autenticità, di conoscersi e riconoscersi, di andare oltre la testa e dialogare con il cuore, di essere utili al mondo e di sentirsi parte dell'Umanità. I brani proposti alterneranno composizioni originali nate durante il percorso formativo in CPM e riletture di canzoni celebri, in un viaggio musicale che attraversa il New Pop, il Rock, il New Soul, il Rap, la Musica Etnica e molte altre sonorità contemporanee. Particolarmente suggestivi saranno i momenti dedicati alla musica strumentale, con influenze Country e alle esecuzioni a cappella affidate a un grande ensemble vocale.

Si alterneranno sul palco band, gruppi vocali e formazioni corali, coinvolgendo oltre 120 artisti. Significativa la presenza del "Coro della Nave" formato dagli ex detenuti di San Vittore insieme ad altre realtà attive nell'ambito del disagio sociale.