Creazioni Bonollo, la rivincita di liquori e creme

Un peccato comune a tanti appassionati di distillati, è quello di guardare con un certo snobismo alla categoria dei liquori. Zuccherati, aromatizzati, o peggio ancora considerati da neofiti. In realtà la liquoristica italiana è da sempre un fiore all'occhiello della produzione italiana, ed è doveroso rendere merito a chi non smette di portarli avanti nel mondo, ovviamente con materie prime di qualità e tecnica sopraffina, non esattamente il limoncello offerto in pizzeria o il nocino del nonno.

In quest'ottica Distillerie Bonollo 1908, uno dei pionieri della grappa barricata, ha deciso di lanciare una nuova serie chiamata Creazioni di gusto. Tre liquori e due creme dalla gradazione alcolica moderata che reinterpretano la tradizione e seguono la tendenza del bere low-alcohol. Le creme sono coccole da bere ghiacciate oppure sui dolci: quella al pistacchio di Sicilia è l'anello di congiunzione fra gelato e sorbetto, quella al caramello salato una bomba di golosità. Tre sono invece i liquori: Licorice è a base di liquirizia pura, ma con un sorso più delicato rispetto ai concorrenti; Verdello è un liquore a base appunto di limoni varietà verdello; e poi c'è liquore caffè piccante, forse il più originale della serie e di sicuro quello che in miscelazione può dare più spunti creativi. Si tratta di un liquore a base caffè (Arabica e Robusta) con l'aggiunta di peperoncino. Ghiacciato è una divertente esperienza sensoriale, mentre magari in un Negroni al posto del bitter può aprire portali dimensionali inesplorati.

Il fatto che a produrli sia la distilleria padovana, una garanzia di savoir faire e qualità, è un ottimo viatico per il rilancio di questa categoria troppo a lungo bistrattata.

Ma che - vale la pena ricordarlo - non solo ha radici antichissime nelle scuole liquoristiche dei monaci, ma rappresenta per i consumatori esteri un punto di riferimento del Made in Italy.

Bonollo liquore caffè piccante, 19%, 19 euro