Cresce la spesa per lo spettacolo, boom dei concerti (oltre 1 miliardo)

Il dato più rilevante "è quello sulla crescita della spesa per lo spettacolo: l'anno scorso ha raggiunto 4,3 miliardi di euro, con un +7% sul 2024, a fronte di un numero di eventi e di spettatori sostanzialmente stabili". Lo dice il presidente della Società Autori ed Editori Salvo Nastasi, introducendo a Roma la presentazione dei dati del rapporto "Siae 2025 - Tutti i numeri dello Spettacolo in Italia". Sono stati realizzati in totale 3.343.656 eventi (-0,8% rispetto al 2024), con 253.067.237 spettatori (-0,1%): crescono però tutti i principali indicatori economici: la spesa media per spettatore, l'introito medio per evento e quello per locale.

Tra i dati più eclatanti c'è il boom della musica live: nel 2025 i concerti superano per la prima volta la soglia del miliardo di euro di spesa, confermandosi il principale motore economico dello spettacolo italiano. Tra gli artisti italiani che hanno portato più pubblico, per singole date, Ligabue, Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari. Marco Mengoni che ha sommato due tour, quello invernale e quello estivo, ha avuto in totale il numero più alto di spettatori durante l'anno. A trainare è soprattutto il settore Pop, Rock e Leggera, che da solo raccoglie il 57,7% dell'offerta, l'83,8% del pubblico e il 91,6% della spesa. "La musica e lo spettacolo dal vivo rappresentano una delle leve più forti e strategiche del turismo esperienziale" osserva il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. "Particolarmente significativi sono i risultati delle imprese associate ad Assoconcerti, che segnano un incremento del 17% degli spettacoli, del 36% degli spettatori, e del 42% degli incassi" dice Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti che rappresenta i principali produttori e organizzatori di musica dal vivo.

Per quanto riguarda il cinema, le proiezioni restano sostanzialmente stabili a 2.746.498 (+0,1%), mentre gli spettatori scendono a 71.750.837 (-2,3%); la spesa complessiva si attesta a 539,9 milioni di euro (+0,1%). "Zalone con Buen Camino ha aiutato tantissimo uscendo a Natale ma sono ben 4 i film italiani nella top ten dell'anno" dice Nastasi. Con Zalone, Follemente di Genovese, Diamanti di Ferzan Ozpetek e Io sono la fine del mondo di con Angelo Duro.

Inoltre se "guardiamo i primi 5 mesi del 2026 assistiamo a un'inversione di tendenza con un +20% di pubblico sullo stesso periodo del 2025". Il Teatro si conferma uno dei pilastri e la prosa resta la spina dorsale del comparto. Per lo sport, il calcio continua a occupare una posizione dominante.