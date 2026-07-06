A 98 anni spara alla moglie ultraottantenne: lei è in condizioni critiche

Una lite e poi una sparatoria. È successo a Savona, in via Mongrifone, stamattina intorno alle 7. Un uomo di 98 anni, dopo una discussione con la moglie di 86 anni, avrebbe preso una pistola in suo possesso e aperto il fuoco contro di lei. Gravemente ferita alla testa l'anziana, classe 1940, è stata portata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. In ospedale anche l'uomo. Secondo quanto si apprende, era affetta da una forma di demenza. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.

La donna è stata trovata incosciente dai soccorritori del 118, intervenuti insieme ai militi della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro Mare di Albissola.

L'anziana è stata intubata e trasferita d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Dai primi riscontri dei carabinieri e della polizia locale, anche l'uomo avrebbe tentato di togliersi la vita, ferendosi con un coltello. Le sue ferite non sono però state ritenute gravi.