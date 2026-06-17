Abusò di una sedicenne dopo la festa: lei registra la telefonata e la consegna ai carabinieri

Appena sedici anni. È l'età della vittima di una violenza sessuale di cui danno notizia alcuni quotidiani, tra cui Il Giorno nella sua edizione cartacea. Quando si è svegliata nelle prime ore del mattino in un appartamento dell'hinterland nord-ovest di Milano, la ragazza ha capito immediatamente che qualcosa non andava: indossava pantaloncini diversi da quelli con cui si era addormentata. Nessuna immagine nitida, soltanto frammenti confusi di una serata cominciata come una festa tra amici e finita in modo ben diverso. In quattro avevano trascorso la serata a bere superalcolici, poi gli altri erano usciti e lei si era ritrovata sola con un ventisettenne peruviano. Al risveglio, il nulla.

Il piano della giovane: farlo parlare

Dopo essersi confidata con il fidanzato, la sedicenne ha deciso di non andare dai carabinieri a mani vuote. Ha chiamato il ventisettenne, avviando la registrazione prima ancora di pronunciare la prima parola. Con una lucidità che contrastava con il trauma appena subito, lo ha guidato verso un'ammissione esplicita: lui ha confermato che tra loro c'era stato un rapporto sessuale, sostenendo di averla ritenuta pienamente consapevole di quello che stava accadendo. La ragazza è scoppiata a piangere. Lui ha cercato di giustificarsi. La conversazione, nel frattempo, si era trasformata in una prova destinata a inchiodarlo.

Denuncia e arresto lampo

Il venerdì successivo alla notte incriminata, la minorenne si è presentata in caserma. Ha consegnato la ricostruzione dei fatti e soprattutto il file audio della telefonata. I militari hanno agito in tempi rapidi: il giorno seguente il ventisettenne era già in custodia cautelare a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida. Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il gip: “Notevole spregiudicatezza”

Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo per rischio di fuga - l'indagato aveva un permesso di soggiorno regolare, un lavoro e non aveva tentato di sparire - ma ha disposto ugualmente la custodia in carcere per pericolo di reiterazione del reato. Nelle motivazioni, il magistrato ha evidenziato come l'insistenza con cui la ragazza fu convinta a trascorrere la notte in quell'appartamento suggerisca un disegno premeditato. Le condizioni della minore, ha aggiunto, erano verosimilmente tali da rendere evidente la sua incapacità di prestare un consenso valido. Il comportamento dell'indagato è stato definito connotato da “notevole spregiudicatezza”. La testimonianza della vittima è stata giudicata coerente, priva di contraddizioni e autentica in ogni suo aspetto.

Milano, un'estate di violenze: il caso non è isolato

Il caso della sedicenne dell'hinterland non è purtroppo un episodio isolato nel panorama milanese degli ultimi mesi. Appena qualche settimana fa, una studentessa universitaria spagnola di vent'anni in Erasmus a Milano ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio, al termine di una serata in una discoteca in via Corelli, nella periferia est della città. La procura e la squadra mobile della polizia stanno indagando per identificare i quattro o cinque aggressori, che avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale e poi all'interno di un'automobile. Dopo la violenza, la vittima in stato di choc è stata accompagnata da un'amica al pronto soccorso della clinica Mangiagalli. Alcune ore dopo si è presentata in questura per sporgere denuncia. Le indagini sono coordinate dalla procura di Milano ed è stato immediatamente attivato il cosiddetto "codice rosso".

Un altro caso che aveva scosso la città risale a qualche anno prima, ma ha trovato soluzione solo di recente: una sedicenne era stata aggredita sessualmente in piazza Castello, dopo essere stata avvicinata fuori da una discoteca del centro da un uomo che si era offerto di accompagnarla verso i taxi. L'aggressore, che lavorava come capo cameriere in ristoranti e hotel di lusso, era stato identificato cinque mesi dopo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e al racconto della vittima.

L'alcol come fattore di rischio: cosa dice la giurisprudenza

Nel caso della sedicenne dell'hinterland, come in molti altri, l'alcol ha giocato un ruolo centrale. Non è una variabile trascurabile sul piano giuridico. La Corte di Cassazione ha stabilito nel 2025 che tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica rilevanti ai fini del reato di violenza sessuale rientrano anche quelle derivanti dalla volontaria assunzione di alcolici, in quanto tali situazioni possono essere strumentalizzate dall'agente per soddisfare impulsi sessuali, a prescindere da chi abbia causato tale stato.

Un principio che trova riscontro anche in un caso processualmente simile concluso di recente: la Corte d'Appello di Milano ha confermato nel dicembre 2025 la condanna a tre anni e sette mesi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di un uomo di ventitré anni, riconoscendo che la vittima - una manager di trentadue anni - non era in grado di prestare alcun consenso valido a causa dell'abuso di alcol avvenuto durante la serata, circostanza di cui l'aggressore era perfettamente consapevole.

I numeri di un fenomeno che cresce

Quella della sedicenne dell'hinterland milanese è una vicenda che si iscrive dentro una tendenza che i dati rendono sempre più difficile ignorare. Secondo le rilevazioni più recenti, i minori segnalati per violenza sessuale in Italia sono aumentati del 25% tra il 2023 e il 2024, raggiungendo quota 432. Parallelamente, cresce in modo significativo anche il numero delle giovani tra i sedici e i ventiquattro anni che dichiarano di aver subito violenza sessuale: se nel 2014 rappresentavano il 17,7% delle vittime, nel 2025 tale percentuale è salita al 30,8%.

Eppure la denuncia resta un'eccezione. I dati Istat mostrano che soltanto il 10,5% delle vittime di violenza da parte di partner o ex partner ha sporto denuncia negli ultimi cinque anni. Il sommerso è enorme, e rende ancora più significativo il coraggio della ragazza protagonista di questa storia: non solo ha denunciato, ma ha trasformato la propria fragilità in una trappola per chi l'aveva ferita.

Una vittima che ha scelto di reagire

È questo, forse, l'elemento più potente dell'intera vicenda. Una sedicenne che al risveglio non ricordava nulla ha trovato la forza di chiamare il suo aggressore, di registrare la conversazione, di portare quella prova ai carabinieri.

Non un gesto di vendetta, ma un atto di consapevolezza e di lucidità che ha consentito alla giustizia di fare il proprio corso in tempi rapidi. Il ventisettenne è ora in carcere. L'indagine è aperta. E la voce di quella ragazza risuona come un esempio di resistenza silenziosa e determinata.