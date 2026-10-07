Assalto alla Cgil, confermate in appello le condanne a Fiore e Castellino

Nessuno sconto in appello per Roberto Fiore, Giuliano Castellino e gli altri imputati del processo principale per l’assalto alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre 2021. I giudici della prima sezione della Corte d’Appello di Roma hanno confermato tutte e sette le condanne pronunciate in primo grado nel dicembre 2023, accogliendo le richieste della Procura generale. Resta dunque la pena di 8 anni e 7 mesi di reclusione per Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova. Confermati 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore, leader del movimento, e la stessa pena per l’ex Nar Luigi Aronica. Otto anni e due mesi, invece, per gli altri quattro imputati: Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Agli imputati sono contestati, a vario titolo, i reati di devastazione aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata in concorso. Per Castellino, Fiore e Aronica si aggiunge anche l’accusa di istigazione a delinquere. L’episodio risale al 9 ottobre 2021, quando Roma fu attraversata dalla manifestazione contro il Green pass. A piazza del Popolo si erano radunate circa diecimila persone e nel corso della giornata una parte dei manifestanti si mosse poi verso il centro della Capitale, mentre si registravano scontri e tensioni con le forze dell’ordine. Uno dei gruppi raggiunse la sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia, le porte dell’edificio vennero sfondate e diversi manifestanti riuscirono a entrare nei locali. Le immagini di quelle ore mostrarono i danneggiamenti all’interno della sede. Nelle carte dell’indagine finirono anche i tentativi delle forze dell’ordine di fermare l’avanzata del gruppo. Secondo la Procura, la polizia cercò di mediare con Aronica, Fiore e Castellino, indicati come tra coloro che si erano posti alla testa del corteo. Nonostante questo, i manifestanti proseguirono verso la sede sindacale. Per quei fatti il Tribunale di Roma, il 20 dicembre 2023, aveva condannato (in primo grado) tutti e sette gli imputati del filone principale. A Castellino erano stati inflitti 8 anni e 7 mesi, a Fiore e Aronica 8 anni e 6 mesi e agli altri quattro imputati 8 anni e 2 mesi. Con la lettura di quella sentenza, dal pubblico erano partite proteste, grida di “vergogna”, cori e anche alcuni saluti romani rivolti verso la Corte. Prima della decisione di oggi Fiore è intervenuto nuovamente in aula per contestare il clima che avrebbe accompagnato il procedimento. “Su questo processo c’è stata una incredibile campagna stampa a cui non è stato possibile replicare”, ha affermato, parlando di “un’atmosfera carica” e della volontà di dare “una determinata lettura” alla vicenda. Le argomentazioni delle difese non hanno però modificato l’esito del secondo grado, infatti la Corte d’Appello ha confermato le pene decise dal Tribunale di Roma. La battaglia giudiziaria però non è necessariamente conclusa, contro la sentenza d’appello le difese potranno ricorrere in Cassazione.