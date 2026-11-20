Si profila una svolta nel giallo di Pietracatella. Questa mattina il fratello di Gianni Di Vita, Daniele, è stato sentito dagli investigatori come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta per il duplice omicidio aggravato dal mezzo venefico di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina lo scorso Natale. L’audizione, durata circa 9 ore, sembra sia stata finalizzata a ricostruire i rapporti all’interno della famiglia, anche se dagli uffici di via Tiberio, sede della Questura di Campobasso, non filtrano indiscrezioni sul contenuto della deposizione.

Il fratello di Gianni Di Vita: “Chi è stato? Non lo so”

Antonello Di Vita è arrivato a Campobasso da Torino, città in cui vive, a seguito della convocazione. Intercettato dall’inviato de “La Vita In Diretta” all’esterno della Questura, l’uomo è apparso piuttosto sereno: “Siamo qui assolutamente per aiutare e mi auguro siano emerse novità da Berlino”, sono state le sue parole. E ancora: “Sono mesi che brancoliamo nel buio. Speriamo chiudano il cerchio”. Rispondendo a una domanda su chi possa aver pianificato il presunto duplice delitto, Di Vita ha dichiarato: “Io non lo so. Chi lo sa? Se qualcuno lo sa, lo dica. Noi non lo sappiamo. Non sono un esperto di crimine, non sono un esperto di criminologia. Magari adesso chiuderanno il cerchio e spero che oggi ci siano anche delle novità”.

“Mio fratello non poteva mai fare una cosa del genere”

Circa i sospetti che coinvolgono il fratello Gianni, Daniele Di Vita ha preso una posizione netta, escludendo categoricamente un suo eventuale coinvolgimento: “Lo sanno anche in Cina che mio fratello non poteva mai fare una cosa del genere”. Infine l’uomo ha parlato anche della nipote Alice, sorella maggiore di Sara e figlia di Antonella, sottolineando come tutta la famiglia stia vivendo con apprensione una situazione di profonda incertezza: “Siamo dentro il dubbio, però lei ha coraggio. È una ragazza che ha coraggio”.

La ricerca della ricina

Intanto, come riporta il Corriere della Sera, proseguono gli accertamenti scientifici nei laboratori del Robert Koch Institut di Berlino sui reperti sequestrati nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Nei giorni scorsi il dirigente della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano, il personale della Polizia Scientifica e una consulente del centro antiveleni Maugeri di Pavia si sono recati in Germania per incontrare e lavorare con gli specialisti tedeschi. Sotto la lente ci sarebbero una bottiglia contenente del liquido, un sacchetto, un cestino della spazzatura, una borraccia e un paio di guanti da lavoro. L’obiettivo è individuare le tracce del veleno che ha ucciso Antonella e Sara quasi un anno fa, così da imprimere una svolta decisiva nelle indagini. I verbali delle operazioni dovranno essere depositati entro cinque giorni.