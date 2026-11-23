«Mi tremano le gambe. Non mi sembra possibile». Sarebbero state queste le prime parole di Massimo Bossetti guardando il cielo appena uscito dal carcere. Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, il 56enne è stato ammesso al lavoro esterno dopo oltre 12 anni di detenzione e da alcuni giorni lavora fuori dalla casa di reclusione di Bollate. A raccontare il primo impatto col mondo fuori è il suo avvocato Claudio Salvagni, il quale precisa che la misura non è stata richiesta dal detenuto, ma dal carcere.

Ogni mattina Bossetti lascia l’istituto penitenziario per raggiungere un’azienda di coibentazione termoacustica nell’hinterland milanese, rientrando a Bollate poco dopo mezzogiorno. L’impresa è nata proprio nell’ambito di un progetto di collaborazione tra istituzioni e imprenditoria dedicato al reinserimento dei detenuti. In un’intervista su Il Giorno il legale ha commentato: «Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di 12 anni». Il fastidio in auto, le nuove tecnologie ignorate: Salvagni descrive un uomo che riscopre un mondo cambiato rispetto a quello lasciato nel 2014. Durante il tragitto in auto, l’accensione improvvisa dello stereo lo avrebbe spaventato. Stessa reazione davanti a uno smartphone di ultima generazione mostratogli dal figlio; al suggerimento di inviare un messaggio su WhatsApp in caso di problemi, Bossetti avrebbe persino chiesto che cosa fosse. Ai microfoni di Quarto Grado il carpentiere di Mapello dice di confidare nella revisione, aggiungendo che «bisogna ripartire con le indagini dalla palestra». L’accesso al lavoro esterno non modifica l’iter giudiziario che la difesa intende portare avanti. Gli avvocati Salvagni e Paolo Camporini ribadiscono la volontà di arrivare alla revisione del processo dopo che, lo scorso 5 ottobre, la Corte d’Assise di Bergamo ha respinto la richiesta di effettuare nuovi accertamenti sui reperti genetici. Secondo la ricostruzione sostenuta dai legali e dal consulente Marzio Capra, il materiale biologico conservato nelle 54 provette sarebbe ormai deteriorato. La difesa continua inoltre a contestare l’origine del profilo attribuito a «Ignoto 1» e la gestione del campione identificato come 31G20.

Nei diversi stadi dell’indagine e del processo una quarantina di giudici hanno ritenuto che sia Bossetti «Ignoto 1», l’assassino che lasciò il Dna sugli slip e sui leggings della 13enne di Brembate di Sopra, uccisa il 26 novembre 2010 e ritrovata il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola. Dopo sette ricorsi, la difesa è riuscita a visionare gli abiti di Yara, le provette e le foto in alta risoluzione degli accertamenti. Da lì è stata avanzata la richiesta di nuove analisi - incentrata soprattutto sulle presunte criticità della traccia 31G20, uno dei frammenti degli slip della vittima. Per Salvagni, tuttavia, l’unica speranza resta «che qualcuno risponda alla propria coscienza e parli».