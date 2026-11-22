La costa Concordia naufragata, maltempo e mare grosso, oggi 16 gennaio 2012. Sulla responsabilità del comandante Francesco Schettino il procuratore capo di Grosseto Francesco Verusio ha detto che "l'idea che ci siamo fatti nell'immediatezza del fatto sta trovando conferme dalle prime indagini delle forze dell'ordine e delle autorità marittime".. ANSA/MAURIZIO DEGL 'INNOCENTI

Durante il maledetto «inchino» della Costa Concordia persero la vita 32 persone. E in quella notte nacquero eroi e codardi. Perché di fronte a una prova del genere, bastano una frase, una scelta, per decretare a quale categoria appartieni. L’ufficiale Gregorio De Falco, voce ferma d’altri tempi, con il suo «Salga a bordo, cazzo», è diventato l’emblema del rigore, del dovere. Il comandante Francesco Schettino, che ha abbandonato la nave, è stato condannato per sempre a rappresentare il simbolo della viltà. E nell’immaginario comune lo sarà anche ora che ha ottenuto uno sconto di pena per buona condotta nel 2030.

Condannato a 16 anni e un mese per il disastro del 2012 di fronte all’isola del Giglio, dopo oltre nove anni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia, Schettino è tornato in libertà, lasciando l’istituto di pena dove era entrato nel maggio del 2017. Come ha rivelato dal Quotidiano nazionale, l’ex comandante ha ottenuto di recente l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma arriva al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione. A confermare il provvedimento è l’avvocato di Grosseto Francesca Carnicelli, che assiste Schettino: «La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa - ha dichiarato al Qn - che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna». Il provvedimento non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma consente di scontare la pena residua all’esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.

Schettino lo scorso anno ha rinunciato alla semilibertà per sua scelta personale. Per lui si ipotizzava un incarico alla «Fabbrica di San Pietro», per occuparsi, nell’ambito del progetto Seconda Chance, della digitalizzazione del patrimonio culturale. Ma non è stato trovato un accordo adatto e l’ex comandante ha declinato la proposta.

La sentenza per Schettino arrivò cinque anni e quattro mesi dopo il naufragio per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. I giudici negarono le attenuanti, ritenendo Schettino «negligente e imprudente», e considerarono anche il suo comportamento processuale: «inizialmente ammissivo, poi di ben altro tenore». La Corte respinse inoltre la tesi secondo cui la condanna dipendesse solo dal suo ruolo di comandante. L’inchiesta giudiziaria mise in luce non solo la gravità della manovra iniziale, ma anche i pesanti ritardi e le omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi durante le fasi cruciali dell’evacuazione.