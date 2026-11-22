Prosegue su due fronti, investigativo e scientifico, l’inchiesta della Procura di Larino per duplice omicidio sul giallo di Pietracatella (Campobasso): la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara resta infatti ancora senza colpevoli.

A Torino, dove vive per motivi universitari, gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente Alice Di Vita, sorella di Sara e figlia di Antonella. Il colloquio arriva a 24 ore di distanza dall’audizione record avvenuta ieri in questura a Campobasso: lo zio paterno, Antonello Di Vita (anch’egli residente nel capoluogo piemontese), è stato infatti interrogato per oltre tredici ore. Sul fronte tecnico, gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, hanno lasciato Berlino nella tarda mattinata di ieri dopo due giorni di accertamenti irripetibili presso il Robert Koch Institute. «Il lavoro comincia ora», si è limitato a dire ieri proprio il capo della Mobile Graziano. I laboratori tedeschi, impegnati da mesi nella ricerca del veleno su reperti e alimenti prelevati nell’abitazione delle vittime, avevano recentemente segnalato agli investigatori italiani il ritrovamento di tracce biologiche su cinque oggetti: un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e una confezione di guanti da lavoro.

L’indagine entra ora nel vivo su un doppio binario. Mentre a Berlino proseguirà per diverse settimane la ricerca chimica della ricina (con la Procura pronta a concedere un’ulteriore proroga di trenta giorni rispetto alla scadenza prevista tra una settimana), a Campobasso inizieranno nei prossimi giorni gli esami del Dna. Come sottolineato dal capo della Mobile Graziano, l’obiettivo cruciale sarà ora dare un nome a quelle tracce biologiche, stabilendo se appartengano ai familiari o a persone esterne.

Antonella e Sara sono morte in ospedale tra il 27 e il 28 dicembre dello scorso anno dopo aver accusato forti malori in seguito all’ingestione della potente tossina naturale, probabilmente sciolta nell’acqua o nelle bevande durante la cena familiare del 23 dicembre: si sono salvati il marito Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice, assente a tavola quella sera. Da quanto si apprende, molta attenzioneè riservata anche alla sera del 24 dicembre, quando Antonello Di Vita si trovava insieme alla moglie e alle figlie nella casa del fratello Gianni in via Risorgimento. Le indagini si sono subito concentrate sulla sfera privata della famiglia, segnata da dissapori coniugali, un tradimento e una richiesta di divorzio ma dopo quasi un anno non sono riuscite a chiudere il cerchio.