Il caso Pozzolo visto da sinistra degenera in un feuilleton

Allora, riassunto delle puntate precedenti: il capo della scorta di Andrea Delmastro, che adesso si chiama Pablito Morello ma una volta si chiamava Pablito Porcello, tredici anni fa aveva avuto una inchiesta per le botte a un detenuto, finita in niente; nel frattempo Morello è diventato testimone chiave dell'indagine contro Emanuele Pozzolo (nella foto), il deputato di Fratelli d'Italia che la Procura di Biella (la stessa che aveva indagato su Morello per le botte) sospetta di avere impugnato l'arma che ha ferito il genero del medesimo Morello; da qualche parte in quel momento c'erano Delmastro e anche sua sorella, che è sindaco del paesino del fattaccio, ragion per cui Matteo Renzi ora chiede che venga fatto lo stub, il tampone per i residui di sparo, anche ai fratelli Delmastro. E insomma in attesa di ulteriori sviluppi non ci si capisce più niente, e lo sparo misterioso di Capodanno rischia di degenerare da caso giudiziario a feuilleton.

In fondo non ci sarebbe granchè di male, perché siamo di fronte ad uno dei pochi processi in cui nessuno si è fatto davvero male - si vabbè, il genero di Morello si è preso una pallottola nella gamba ma gliel'hanno tolta subito - e un po' di sano cicaleccio dentro e fuori dall'inchiesta giudiziaria è in qualche modo lecito e innocuo. Così può accadere che vengano evocati scenari inquietanti e gli uomini di scorta a Delmastro siano dipinti come una falange di pretoriani quando sono soltanto secondini che - beati loro - sono riusciti a non fare più i secondini, e il loro leader Morello si diverte certo di più a andare ai veglioni col sottosegretario che a stare in cella con i detenuti che poi lo denunciano. Anche se il renziano Enrico Borghi (ma che gli avrà mai fatto, Delmastro a Renzi?) rivela che per fare la scorta ormai Morello è per legge troppo vecchio.

Ma primo o poi si scoprirà chi ha sparato. Forse.