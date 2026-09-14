Contesa sulla villa sul lago di Lugano: Fabregas accusato dal proprietario che vuole indietro oltre 60mila euro

Continuano le noie per Cesc Fàbregas, l’acclamato allenatore del Como, che continua a fare i conti con una vicenda giudiziaria che va avanti ormai da qualche anno. L’ex calciatore spagnolo sarebbe infatti accusato di non aver pagato l’affitto di una villa a Bissone, sul lago di Lugano, in Svizzera. A puntare il dito sull’ex calciatore spagnolo è il proprietario dell’immobile, che aveva dato in affitto la casa a Fàbregas nel 2023. I problemi sono cominciati da allora, con le due parti che si scontrano, lanciandosi reciproche accuse.

La villa in questione è un immobile di assoluto pregio, con una vista mozzafiato e ambienti luminosi e ampi. Si trova nel distretto di Bissone, molto frequentato e apprezzato dai personaggi famosi. Per risiedervi era richiesto un affitto di 8.500 euro al mese. Denaro che, secondo il proprietario della villa, Cesc Fàbregas non avrebbe pagato. A quanto pare il mister del Como avrebbe avuto da ridire sulla dimora. Avrebbe infatti riscontrato dei significativi problemi strutturali dell’abitazione, uniti anche a delle criticità dovute all’umidità. “La famiglia Fàbregas ha creduto, in buona fede, che sospendendo il pagamento delle pigioni (anziché depositarle presso le competenti autorità) avrebbe agevolato una risoluzione più rapida delle problematiche. Così purtroppo non è stato”, spiegò a suo tempo l’avvocato difensore dello spagnolo, come riportato dal Corriere del Ticino.

Il proprietario dell’immobile, Christian de Kant, si è rivolto alla Pretura di Lugano chiedendo lo sfratto esecutivo per morosità. Istanza poi respinta e dichiarata irricevibile nel 2025, quando il giudice svizzero ha dato ragione a Fàbregas. Da qui la mossa dell’allenatore del Como, che ha esercitato il diritto alla disdetta straordinaria, lasciando l’abitazione e manifestando malcontento per una palese violazione della privacy nei suoi confronti.

La questione, tuttavia, non si è chiusa così.

Il proprietario della villa, infatti, si è fatto nuovamente sentire, avviando un’altra azione legale per riscuotere quelli che, a suo dire, sono gli affitti non pagati nel periodo di tempo compreso tra ottobre 2024 e aprile 2025. Si tratta di 7 mensilità, per un totale di 56 mila franchi (60 mila euro). Il Pretore ha parzialmente accolto le richieste del locatore, stabilendo che l’ex calciatore spagnolo debba riconoscere a de Kant 26.500 franchi. I legali di Fàbregas hanno ovviamente impugnato la decisione, presentando ricorso.

Ma non finisce qui, perché Christian de Kant ha fatto richiesta di risarcimento per altri mesi di affitto non pagati, vari danneggiamenti riportati all’immobile e le spese legali sostenute. Si parla di un totale di 60mila franchi, ossia circa 63mila euro. “A causa dei danni riscontrati e dello stato generale di pulizia dell’immobile e dei vani comuni attinenti non è stato possibile portare a termine la riconsegna dell’appartamento e la successiva rilocazione dello stesso”, è quanto lamentato dal proprietario.

Insomma, la vicenda è tutt’altro che chiusa.