Csm, la consigliera Natoli indagata dalla Procura di Roma

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Rosanna Natoli, consigliere del Plenum del Csm ed ex componente della sezione disciplinare. Il fascicolo è stato aperto dopo il caso della registrazione durante l’incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo, condannata in primo grado dal Tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare. Secondo quanto reso noto, le accuse contestate dai pm capitolini sarebbero quelle di rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio.

Designata da Fratelli d’Italia e vicina al presidente del Senato Ignazio La Russa, la Natoli si era già dimessa dalla sezione disciplinare ma il suo caso non era considerato chiuso. Come evidenziato dal Corriere, il presidente Sergio Mattarella e il comitato di presidenza riterrebbero l’episodio troppo grave per essere superato con il solo abbandono della poltrona al tribunale dei giudici. Di parere diverso la consigliera, che non sembrerebbe intenzionata a farsi da parte. Ora l’indagine della Procura di Roma potrebbe tracciare un solco nella vicenda. In caso di addio della Natoli al Csm, spetterà al Parlamento in seduta comune eleggere un nuovo componente laico.

Il caso Natoli è scoppiato durante la riunione della disciplinare per decidere la sorte della Fascetto, magistrato siciliana già da tempo a rischio taglio. Sospesa dal servizio dopo essere stata condannata per tentata concussione - voleva farsi togliere una cartella esattoriale - la toga è finita sotto procedimento per avere apostrofato con il più classico dei "lei non sa chi sono io" un agente della Stradale che aveva fermato sua nipote.

Durante l’udienza, la Fascetto consegnò una pen drive e 137 pagine di trascrizione del suo incontro con la Natoli. Una mossa che ha spinto la consigliera alle dimissioni, ma il capitolo è ancora lontano dall'essere chiuso.