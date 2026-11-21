L’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi attribuiti al prefetto Gianni De Gennaro è andato ben oltre le perquisizioni recenti, che hanno coinvolto l’ex capo della polizia e dei servizi segreti insieme ad altre sette persone a lui collegate nell’ambito dell’inchiesta per la strage di via d’Amelio. I carabinieri del Ros hanno cercato documentazione cartacea e informatica occultata, ritenuta inerente al delitto per cui si procede. Nei prossimi giorni gli inquirenti esamineranno le carte e le apparecchiature sequestrate e intervisteranno alcuni testimoni, anche se con la morte di De Gennaro l’indagine si complica inevitabilmente.

De Gennaro era stato per quasi un decennio il braccio operativo di Giovanni Falcone e, secondo le dichiarazioni di numerosi pentiti, un bersaglio designato della mafia. Ma le indagini recenti affondano le radici nella gestione di Salvatore Contorno, il pentito che insieme a Tommaso Buscetta rese possibile il maxiprocesso a Cosa Nostra. Nella primavera del 1989 Contorno ricomparve misteriosamente in Sicilia, proprio nella zona in cui si stavano consumando omicidi di mafia. All’epoca De Gennaro era in contatto con il collaboratore di giustizia, arrestato dalla Squadra mobile di Palermo diretta da Arnaldo La Barbera. Quest’ultimo, morto nel 2002, è considerato l’artefice del depistaggio sulla morte di Paolo Borsellino attraverso la costruzione in laboratorio del falso pentito Vincenzo Scarantino e viene anche ritenuto responsabile anche della scomparsa dell’agenda rossa del magistrato.

Secondo i pubblici ministeri, la conduzione delle indagini di allora sancì il legame tra De Gennaro e La Barbera, un legame che si sarebbe riverberato prima sulle lettere anonime del Corvo, che accusavano Falcone di aver coperto il ritorno di Contorno prima del fallito attentato all’Addaura del giugno 1989, e poi sulla lettura minimalista della strage di via D’Amelio imposta attraverso le deviazioni e gli inquinamenti organizzati da La Barbera. Un intreccio di fatti ancora oscuri che, secondo l’accusa, De Gennaro avrebbe tentato di coprire dal momento in cui, nel 2023, seppe che l’inchiesta di Caltanissetta stava puntando in quella direzione. Le intercettazioni avviate in quell’anno restituiscono frasi e movimenti dell’ex capo della polizia e di alcuni suoi stretti collaboratori, da cui pare emergano manovre per distruggere documenti o prove e per condizionare Contorno affinché tacesse con i magistrati, o comunque non rivelasse segreti sulle vicende di quasi 40 anni prima. Si tratta di iniziative che i magistrati fanno risalire a molti anni addietro, al punto da citare anche la deposizione resa nel 2000 da un altro ex capo della polizia, Antonio Manganelli, da sempre legato a De Gennaro, il quale dava «una lettura molto riduttiva della presenza del Contorno a Palermo» nel fatidico 1989.

Dagli spezzoni intercettati i pubblici ministeri ricavano non solo il timore di De Gennaro per una possibile perquisizione, ma anche il cinismo con cui commentava la demenza senile da cui sarebbe affetto Contorno, in grado di metterlo “fuori uso”. Se e quando deciderà di farsi interrogare, tuttavia, l’ex capo della polizia offrirà tutt’altra interpretazione di quelle frasi e dei suoi rapporti con il pentito. Ribadirà, come ha sempre fatto, di non essersi mai interessato alle indagini sulla strage di via D’Amelio e di non aver avuto alcun ruolo nella gestione di Scarantino. Esiste però un appunto, redatto da De Gennaro una settimana dopo la morte di Borsellino quando era vice-direttore della Dia, in cui sottolineava che nell’attentato del 19 luglio 1992 “si intravedono elementi tali da far sospettare che il progetto eversivo non sia di esclusiva gestione dei vertici di Cosa nostra», con il possibile contributo di “altri esponenti del potere criminale, sia a livello nazionale che internazionale”. Una lettura distante da quella addebitata a La Barbera.