Ha sconvolto il mondo delle istituzioni la notizia del suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, che si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa di campagna. Una morte che arriva in un momento particolarmente delicato per l’ex vertice degli apparati di sicurezza italiani, indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 vennero assassinati Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

Il prossimo primo dicembre De Gennaro avrebbe dovuto presentarsi davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a pronunciarsi sul ricorso della Procura contro il rigetto, da parte del gip, della richiesta di arresto avanzata nei suoi confronti.

A parlare ai microfoni de Il Giornale è il Presidente del Senato Ignazio La Russa: “Mi ha sconvolto questa notizia e mi ha sconvolto anche perché, pur non frequentandolo assiduamente, l’ho conosciuto già tanti anni fa. Ho un aneddoto che me lo fa ricordare con il sorriso. Quando ero, credo, capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera, durante un convegno mi prestò una penna d’oro che, per sbaglio, tenni. Me ne accorsi solo dopo quando arrivai casa. Gliela rimandai con un biglietto con scritto “solo io potevo rubare una penna al capo della Polizia”. Lui mi ringraziò con un altro bigliettino e mi regalò un’altra penna. Sono sconvolto da questa fine. Se devo dare un giudizio sulla tragica morte dico che bisognerebbe ricordarsi sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e dovremmo vivere più intensamente questo dettato costituzionale”.

Tra i primi a intervenire anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex capo della Polizia, con il quale aveva collaborato per anni. “Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere”, ha dichiarato.

“Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Dure le parole del leader di Azione Carlo Calenda, che ha chiamato direttamente in causa le istituzioni, accusandole di aver tradito l’ex capo della Polizia. “Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Sconvolto anche Francesco Bertorotta, l’avvocato che insieme al penalista Franco Coppi difendeva De Gennaro nell’inchiesta della Procura nissena. “Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole”, ha dichiarato il legale, incapace di aggiungere altro davanti alla notizia della morte del suo assistito. Una tragedia che si consuma a dieci giorni dall’udienza davanti al Riesame, dove si sarebbe dovuta discutere l’impugnazione presentata dai magistrati di Caltanissetta dopo il mancato accoglimento della richiesta di misura cautelare.

A intervenire anche il vicepremier della Lega Matteo Salvini che si dice “sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”.