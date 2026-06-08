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Cronaca giudiziaria |Le carte

La dichiarazione giurata della "massaggiatrice": ecco il documento in cui ritratta le accuse a Minetti e Cipriani

Graciela Mabel de los Santos Torres, la “massaggiatrice” di villa Cipriani, presunta testimone di festini con escort nella villa dell’imprenditore e della compagna Nicole Minetti, davanti a un notaio ha smentito quanto ha dichiarato al Fatto Quotidiano in un'intervista

La dichiarazione giurata della "massaggiatrice": ecco il documento in cui ritratta le accuse a Minetti e Cipriani
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Quattro pagine per ritrattare le accuse a Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Sono le 14.30 del 29 maggio. Graciela Mabel de los Santos Torres, la “massaggiatrice” di villa Cipriani, presunta testimone di festini con escort nella villa dell’imprenditore e della compagna Nicole Minetti, è davanti a un notaio, affiancata dal suo avvocato, per smentire quanto ha dichiarato al Fatto Quotidiano in un'intervista.

Prime grane per Travaglio & Co. Doppia causa di Minetti e Cipriani (Roma e New York) contro Fatto e Rai. Chiesti oltre 220 milioni di euro

Ecco i principali passaggi del documento che il Giornale è in grado di pubblicare: "Per quanto riguarda la signora Nicole Minetti, dichiaro espressamente che, durante tutto il periodo in cui ho lavorato presso la fattoria ‘Gin Tonic’, non ho mai assistito né ho mai avuto la certezza che la signora Minetti fosse coinvolta in una presunta operazione mirata a cercare, reclutare, assumere o in qualsiasi modo indurre o invitare prostitute a partecipare ovunque. Da quando ha adottato suo figlio, la sua attenzione si è concentrata principalmente sulla cura e l'educazione del bambino, che, come ho già affermato pubblicamente, è molto allegro e in perfetta salute”.

Per quanto riguarda il rapporto con Giuseppe Cipriani, presentata come molestia, "devo chiarire che si è trattato di un caso di molestie sul luogo di lavoro, un conflitto risolto tramite un accordo transattivo tra le parti”.

Leggi qui il documento integrale

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