L’avvocato di Lavitola: “Ranucci potrebbe aver capito chi fosse il mandante. Anche lui aveva chiesto di aumentare la scorta”

“Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta”. Sono le parole di Sergio Cola, avvocato di Valter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Il legale sembra riferirsi in particolare alle fatto che il “movente” messo in campo dal faccendiere sia stato ritenuto “fumoso” dai magistrati. L’ipotesi più probabile, infatti, per procura e gip, è che a “muovere” Lavitola ci sia stata l’intenzione di lanciarlo in politica. Ecco che l’avvocato riferisce quindi che gli stessi coimputati nell’inchiesta, gli esecutori dell’attentato, sostengono in alcune dichiarazioni che “loro non avevano alcuna intenzione di far del male a Ranucci, lo si vede dalle modalità dell’attentato”.

In merito all’ipotesi di un ‘terzo livello’ nella vicenda, quindi qualcuno che possa avere consigliato o guidato Lavitola nella gestione della vicenda, l’avvocato commenta: “Congetture”. Sul ruolo del conduttore aggiunge: “È intuibile che dopo l’attentato Ranucci avesse capito chi fosse il mandante”.

Nei primi giorni della prossima settimana i legali presenteranno una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Valter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Si sta valutando inoltre un’integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio riguardo ad alcuni aspetti ritenuti ‘fumosi’ dai magistrati. Uno degli avvocati, Arturo Cola, visiterà domani l’ex imprenditore detenuto nel carcere di Rebibbia.