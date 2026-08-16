“Mi hanno violentata nel privé di una discoteca in corso Como”. La denuncia di una 19enne a Milano

Era andata in una discoteca di corso Como con alcune amiche per festeggiare la serata di ferragosto. Qui in discoteca, secondo il suo racconto, avrebbe conosciuto un uomo sui 40 anni, a suo dire dell’Est Europa, e sarebbero andati insieme nel privé. Qui l’uomo però avrebbe abusato di lei, una ragazza di 19 anni di Milano. Sotto choc, sarebbe uscita dal locale e sarebbe però riuscita a fermare un passante: “Aiuto, mi hanno violentata”, avrebbe raccontato a quest’ultimo che ha quindi chiamato i soccorsi. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 5 del mattino.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione Porta Garibaldi e i sanitari del 118 che l’hanno portata alla clinica Mangiagalli dove si trova il centro di soccorso violenza sessuale. Nel frattempo i carabinieri stanno visionando le molte telecamere della zona e sentendo le amiche della ragazza e tutti i possibili testimoni. La denuncia non è ancora stata formalizzata, ma questo potrebbe avvenire nelle prossime ore.