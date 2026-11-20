Niente da fare per la difesa di John Elkann: sono state respinte le eccezioni sollevate, in particolare sulla non utilizzabilità del materiale rinvenuto nei dispositivi informatici. Gli avvocati del numero 1 di Stellantis sostenevano che i documenti ritrovati nei telefoni e nei dispositivi, circa due terzi di tutto il materiale raccolto dalla procura, non fosse utilizzabile in quanto non sarebbero state rispettate le corrette procedure, anche sull’utilizzo di parole chiave. A parte Elkann, sono imputati il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio Remo Morone. La gup Irene Giani ha aggiornato il procedimento al 4dicembre.

La difesa: “Non siamo contenti”

“Chiaramente non siamo contenti che le eccezioni siano state rigettate, però le questioni che abbiamo proposto ci vedono molto convinti” e, quindi, “sono riproponibili nelle fasi successive del processo”, le parole dell’avvocato Paolo Siniscalchi, componente del pool difensivo di Elkann. “Noi ci crediamo molto e, quindi, i casi di accoglimento successivo potranno determinare anche una regressione del procedimento”. A domanda su un’eventuale decisione relativa alla richiesta di riti abbreviati, “la prossima udienza è il 4 dicembre in prosieguo e, al momento, ci stiamo preparando e stiamo organizzando la discussione” conclude l’avvocato.

La residenza di Marella Agnelli

L’inchiesta della procura di Torino riguarda la residenza italiana di Marella Caracciolo, la vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Nella ricostruzione dei pm guidati dall’aggiunto Marco Gianoglio la residenza nella villa elvetica di Marella Caracciolo sarebbe stata un artificio per occultare al fisco italiano ingenti risorse finanziarie. Al centro dell’indagine, figurano una rendita vitalizia da milioni di euro e un patrimonio superiore al miliardo, distribuito tra opere d’arte, trust offshore e società lussemburghesi. Gli accertamenti riguardano nello specifico le dichiarazioni dei redditi relative al 2018 e ai primi tre mesi del 2019, posizioni per le quali in un primo momento era stata avanzata richiesta di archiviazione. Gli inquirenti ipotizzano che l’avere simulato residenza oltreconfine abbia permesso di sottrarre all’Agenzia delle Entrate sia un’asse ereditario stimato in un miliardo di euro. Elkann aveva sanato la posizione nei confronti del Fisco versando circa 180 milioni, ma l’accordo con la Procura è stato stracciato dal gip.

L’esposto della madre di John Elkann

Margherita, autrice con i suoi legali dell’esposto che ha dato il via all’inchiesta, non è parte civile contro il figlio per i reati fiscali. È stata invece ammessa invece per la parte del procedimento sugli assetti proprietari della Dicembre, la «cassaforte» delle società della famiglia.