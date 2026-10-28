Garlasco, i video inediti di Andrea Sempio: “Lo stupro è una strategia di riproduzione accettata dalla natura”

I video segreti di Andrea Sempio, tra ossessione per le donne, normalizzazione dello stupro e amore per i coltelli. Dagli atti del delitto di Garlasco spuntano ora una serie di filmati, estrapolati dagli hard disk e dai cellulari sequestrati all’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, che mostrano una personalità inquietante e del tutto diversa dall’immagine che Sempio ha offerto alle telecamere in oltre un anno e mezzo di inchiesta dei pm pavesi, ormai fortemente convinti che sia lui l’assassino della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007, al punto che nelle prossime ore chiederanno il processo per l’amico di Marco Poggi.

Video inequivocabili, che secondo l’accusa rafforzano il movente alla base della mattanza della povera Chiara, ammazzata al culmine di un avance sessuale rifiutata che Sempio avrebbe tentato, mosso dall’ossessione scaturita dalla visione dei video intimi che Chiara aveva girato con il fidanzato Alberto Stasi. Una gran quantità di filmati che Andrea ha registrato nella solitudine della sua stanza, in condizione di alterazione alcolica e di introspezione che mostrano quell’Andreas del forum dei seduttori, dove l’indagato ha pubblicato ben 3428 post sui predatori sessuali e la normalizzazione dello stupro tra il novembre 2009 e il dicembre 2016, fermandosi a pochi giorni dalla sua prima iscrizione nel registro degli indagati per il delitto.

O i video-selfie in macchina, in linea con lo stile dei soliloqui agli atti, tra cui quello considerato altamente indiziante del 14 aprile 2025 quando ripercorre le tre telefonate fatte a Chiara il 7 e l’8 agosto 2007, scimmiottando la voce della vittima e rivelando dettagli che nessuno, in quel momento, poteva sapere, soprattutto il fatto che uno dei video intimi di Chiara e Alberto era passato per una Usb. Oggi i filmati del Sempio segreto, mandati in onda in esclusiva ieri sera a Verità Nascoste, il programma di Milo Infante su Rete 4, gettano ombre sull’accusato del delitto. In uno dei video in cui parla da solo, girato in casa sua, Sempio affronta il tema della violenza sulle donne. Seduto sul letto della sua camera, dice: “Lo stupro è una strategia di riproduzione accettata dalla natura. Nel momento in cui un uomo sta violentando una donna, una parte di lei è sicuramente distrutta e scioccata per quello che accade mentre un’altra parte di lei, quella più primitiva, sta ragionando. Molte donne durante lo stupro sono calme e rilassate”. In un altro filmato, Sempio si rimprovera per un approccio mancato: “C’era una ragazzina davanti a me, che ho avuto diverse occasioni per aprirla e non ho aperto, non ci ho fatto assolutamente niente perché sono un co****. Questa è una cosa che voglio che cambi e da domani vediamo di metterci sotto, con le missioni e tutto e vediamo come va. Sarà un po’ un casino trovare il tempo, le donne e tutto il resto però vediamo”. E ancora, in auto, commenta un tentato approccio con una donna: “Potevo fare meglio, potevo trattare meglio quella lì perché era gioiosa e un po’ mi dispiace. Forse avrei potuto essere più sessuale con quella ragazzina”. Nell’hard disk, tra video motivazionali, libri sui serial killer, testi di medicina sugli stupri e manuali sulle tecniche di omicidio silenzioso, nonché filmati pornografici in cui viene simulata la tortura di giovani ragazze, c’è anche un video del 2015 in cui il trentottenne appare visibilmente ubriaco e parlando a se stesso dice: “Sai amico mio, tu hai fatto tante cose in vita tua e alcune neanche le possiamo dire”.